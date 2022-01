TIROL/KLAGENFURT. Es ist der Alptraum jedes Spitzensportlers: Vor den olympischen Spielen zu erkranken. Biathletin Dunja Zdouc' Nerven sind derzeit mehr als nur strapaziert: Sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Banges Hoffen

Noch dazu lief die Saison nicht nach ihren Erwartungen. "Das Leben hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe Corona und daher ist die Teilnahme an Olympia ungewiss. Ich habe heute einen PCR-Test gemacht, bis Freitag benötige ich einen negativen PCR-Test, damit ich nach China einreisen kann", sagt Zdouc. Die Spitzensportlerin befindet sich derzeit in Tirol in Quarantäne und muss eine Zwangspause machen. "Ich mache Trocken- und Mentaltraining, Langlaufen und Training sind einfach nicht möglich", sagt Zdouc. Für die gebürtige Ebenthalerin, die für den Verein Zell/Sele DSG startet, vor allem eine mentale Herausforderung. Dennoch gibt sie sich kampfbewusst, an Aufgeben will sie erst gar nicht denken. "Mein Ziel ist es, nach China einreisen zu dürfen und an den Olympischen Spielen teilzunehmen", sagt die Biathletin. Heute, 18. Jänner 2022, soll sie noch das Ergebnis des PCR-Tests erfahren. Die Testergebnisse müssen dann den chinesischen Behörden übermittelt werden. "Wenn ich bis 21. Jänner keinen negativen PCR-Test habe, ist die Teilnahme an Olympia für mich nicht möglich", sagt die Heeressportlerin.

ÖSV steht hinter Sportlerin

Die Coronaerkrankung verlief laut Zdouc milde. "Ich bin froh, dass es mich nicht schwerer erwischt hat", sagt sie. Schwer fällt ihr, dass sie nicht trainieren kann. Neben Trockenübungen stärkt die sympathische Sportlerin mit Yogaeinheiten Seele und Körper. Sie ist im ständigen Kontakt zu den ÖSV-Ärzten. "Sobald ich den negativen Test habe, nehme ich das Training auf. Ich bin dankbar, dass der ÖSV hinter mir steht, obwohl ich im Jänner keine Rennen bestreiten konnte", sagt sie abschließend.