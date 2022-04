Am 16. April jährt sich zum 59. Mal der letzte Betriebstag der Klagenfurter Straßenbahn und des Klagenfurter Obusses.

KLAGENFURT. Mehrere Jahrzehnte waren sie fixer Bestandteil des Klagenfurter Stadtbildes und sollenuns daran erinnern, dass Elektromobilität nicht eine Erfindung der heutigen Zeit ist. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Straßenbahn ein Meilenstein in der Mobilitätsentwicklung, doch wurde sie nach Ende des Zweiten Weltkrieges zu einem Verkehrshindernis. „Jedenfalls in den Augen der Autofans unter den Politikern, die Klagenfurt unbedingt zu einer ‚autogerechten‘ Stadt umbauen wollten – nach amerikanischem Vorbild - mit ‚Drive in‘-Schaltern. Solche gab es in Klagenfurt tatsächlich schon in den 1960er-Jahren, wie zum Beispiel bei der Kärntner Sparkasse in der Postgasse“, klärt uns der Hobby-Historiker Johannes Lebitsch auf.

Einer der klassischen Triebwagen, die teilweise über 50 Jahre in Betrieb waren, ist vom See gekommen und wartet vor dem Stauderhaus auf die Weiterfahrt zum Hauptbahnhof.

Foto: TAÖ

Wenig Autos

Die Klagenfurter Straßenbahn war preisgünstig gebaut worden, eingleisig und mit nur wenigen Ausweichen. Für das Jahr 1910 aber ausreichend, da es zu diesem Zeitpunkt nur 72 angemeldete Autos gab. Gut 45 Jahre später sah die Angelegenheit anders aus: „Das ‚Wirtschaftswunder‘ begann, seine segensreiche Wirkung zu entfalten; davon wurde auch Kärnten erfasst. Pläne für eine Modernisierung der Straßenbahn lagen vor – man hatte 1952 sogar schon das Material für einen zweigleisigen Ausbau der Seelinie gekauft – doch die Autolobby und eine verunglückte Gemeinderatssitzung führten dazu, dass die Seelinie der Klagenfurter Tramway quasi über Nacht eingestellt wurde. 1961 folgte die Linie nach Annabichl – sie musste einem Straßenausbau weichen – bis schließlich nur noch das kurze Stück vom Heiligengeistplatz zum Hauptbahnhof übrig war“, weiß der Administrator der Alten Ansichten von Klagenfurt. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde die Straßenbahn und der Obus am 16. April 1963 um 16:45 Uhr am Heiligengeistplatz verabschiedet. „Einige Originalfahrzeuge der Klagenfurter Tram und der letzte Obus Klagenfurts haben bis heute übrigens im restaurierten Technikmuseum Historama Ferlach überlebt“, so Lebitsch abschließend.