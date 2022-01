Die Omikron-Welle rauscht gerade über die Welt, durch Europa, Österreich - auch durch Kärnten. Einige Medien verbreiten mittlerweile wieder die Hiobsbotschaft von einer weiteren Subvariante, von BA.2. Wir sprachen mit Gerd Kurath, Coronavirus-Sprecher des Landes, über die bisher bekannten Fakten.

KÄRNTEN. Die neue Omikron-Subvariante BA.2 beschäftigt Experten weltweit. Insbesondere das Fallbeispiel Dänemark gibt einigen Grund zur Sorge. Dort ist bereits knapp die Hälfte aller Neuinfektionen auf BA.2 zurückzuführen, Tendenz stark steigend - die Inzidenz in Dänemark schnellt derweilen in die Höhe. Was wissen wir bis dato über die neue Subvariante und wie präsentiert sich die Situation in Kärnten?

Kurath: "Erhöhte Aufmerksamkeit"

Kurath erklärt: "Neben der BA.2 sind noch mindestens zwei weitere SARS-CoV-2 Varianten als Subtypen klassifiziert (BA.1, BA.2, BA.3), und es könnten weitere Varianten dazukommen. BA.2 zeichnet sich jedoch durch einige neue und im Moment einzigartige Mutationen im Spike-Gen aus, daher erlangt die Variante erhöhte Aufmerksamkeit." Die Variante sei mehr oder weniger auch bereits weltweit verbreitet. Die WHO hat die Variante B.1.1.529 als „Omikron“ bezeichnet und als VOC (Variant of Concern) eingestuft, aber zum derzeitigen Stand die Subtypen, wie etwa BA.2, nicht als eigene VOC definiert. Sie werden also bisher weiterhin unter dem Sammelbegriff „Omikron“ geführt und sind dementsprechend auch VOCs.

BA.2 in Klagenfurt nachgewiesen

Und was ist nun dran an den Gerüchten, dass BA.2 bereits bei uns nachgewiesen wurde? Laut Kurath wurde BA.2 tatsächlich in Abwässern von Kläranlagen in Österreich nachgewiesen, wobei eine davon die Kläranlage Klagenfurt ist. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt er jedoch Entwarnung: "Da es sich um Nachweise im einstelligen Prozentbereich handelt, würde ich nicht von erhöhten Nachweisen sprechen, auch wenn die Daten schon zwei Wochen alt sind."

"Gesonderte Vorbereitung noch nicht nötig"

Auch spezielle Vorbereitungen sieht Kurath (noch) nicht als notwendig an: "Den Umgang mit der Variante gibt das Gesundheitsministerium vor. Aus meiner Sicht wäre eine gesonderte Vorbereitung noch nicht erforderlich, da die Entwicklung der Variante noch nicht absehbar und die Datenlage noch sehr schwach ist." Panik sei daher fehl am Platz, Vorsicht sollte aber geboten sein: "Es gibt erste Hinweise, dass dieser Subtyp eventuell die bisher vorherrschende Variante BA.1 ablösen könnte.". Trotzdem, so der Coronavirus-Sprecher des Landes, könne man bisher keine Unterschiede in der Hospitalisierungsrate erkennen.

Kommende Tage werden Entwicklung zeigen



Man wird die kommenden Tage genaueste Beobachtungen anstellen - auch in Bezug auf die neue Variante. Kurath erklärt: "Abhängig vom Testlabor sollte die Variante, wenn die richtigen Marker verwendet werden, auch im Mutationsscreening identifiziert werden können. Zumindest sollte das Ergebnis weiterhin als ´Omikron´ identifiziert werden. Die Sentinelproben und die Abklärungen mit Sequenzierungen ergeben dann ein definitives Ergebnis. Die Variante wird beim Testen von Abwässern durch die darauffolgende Sequenzierung zuverlässig identifiziert und der Anteil der Variante am gesamt SARS-CoV-2 beobachtet. Genaue Ergebnisse zur Entwicklung sollten aus den Abwasserproben der nächsten zwei Wochen ersichtlich sein."