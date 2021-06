Klagenfurter Gastronom Michael Jammer von Café am Platz zieht nach Öffnung Bilanz: "Tests sind Barriere."

KLAGENFURT. "Die Gäste geben sich noch zurückhaltend, der erhoffte Ansturm blieb aus", so lautet das Fazit nach 15 Tagen nach der Öffnung der Gastronomie nach einer achtmonatigen behördlichen Schließung von Michael Jammer, Betreiber des Cafés am Platz. Dass das Wetter der Spielverderber war, lässt sich nicht bestreiten. "Wir haben alle Auflagen erfüllt, alles regelkonform gemacht, die Abstände eingehalten, Listen erstellt, QR-Codes hergerichtet und unsere Mitarbeiter geschult, dass wir gewappnet sind. Jeder Gastronom hat den großen Ansturm erwartet. Am 19. Mai die Ernüchterung: "Es waren keine Leute unterwegs", sagt Jammer, der mit dem Café am Platz am Neuen Platz wohl eines der bestgehenden Lokale hat. Stammgäste seien sehr wohl gekommen, doch die Masse, die Laufkundschaft, blieb aus. Jammer geht davon aus, dass die Tests und die Kontrolle den Großteil der Gäste abschreckt. "Die Älteren sind vielleicht technisch nicht so versiert, es ist vielleicht doch eine Barriere", so Jammer.

Zehntausende investiert

Im Café und im Außenbereich mussten die Sitzplätze um ca. 35 Prozent verringert werden. Die Umsätze und der Betrieb seien mit der Zeit vor Corona nicht zu vergleichen. Die Öffnung sei aber ein wichtiger Schritt Richtung Normalität. Vor Corona lief das Geschäft sehr gut, das Motto lautete: schnell servieren, schnell konsumieren. Jetzt verbringt man wieder mehr Zeit mit dem Gast. "Umso mehr kann man sich jetzt mit dem Gast beschäftigen, die Umsätze sind aber weit hinter den Erwartungen", so Jammer. Jetzt müssen Klagenfurts Gastronomen wieder Stammgäste aufbauen. Den ersten Lockdown hat das Café am Platz genutzt und umgebaut. Das gesamt Café wurde erneuert, 80.000 Euro wurden in neue Tische, neue Soundanlage (16 Bose-Bassboxen), neue Sitzbank, neue Wände und neues Lichtsystem investiert.