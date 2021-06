Seit 19. Mai dürfen auch die Chöre und Blasmusikvereine wieder proben. Doch unter erschwerten Bedingungen.

Auch für die Proben gelten die Corona-Maßnahmen, die besagen, dass im Indoor-Bereich höchstens 50 Personen proben dürfen. Pro Person müssen 20 m2 zur Verfügung stehen, ansonsten ist die Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat diese mit mehr als zehn Personen anzuzeigen. Gegenüber von Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei Meter einzuhalten. Bei mehr als 50 Personen ist zusätzlich zu den Bestimmungen ein Covid-Beauftragter zu bestellen und ein Präventionskonzept zu erstellen. So lautet der Auszug aus der Verordnung der Bundesregierung. Diese Auflagen stellen die Blasmusikverbände vor eine große Herausforderung. Wir haben bei vier Kapellen aus dem Bezirk Klagenfurt nachgefragt, wie sie mit der Situation umgehen.

„Was wie eine Öffnung für die Musikkapellen aussieht, ist in der Realität nicht wirklich praktikabel. Ohne ordentliche Probenmöglichkeit wird es keine Konzerte im Sommer geben können und den Vereinen wird neben der musikalischen Motivation auch die soziale und gesellschaftliche Basis entzogen. Niemand hätte sich jemals denken können, dass die Musikkapellen ihren möglichen Probenplan – Outdoor eingeschränkt möglich – nach dem Wetterbericht erstellen müssen. Das Unverständnis für diese Regelung bei den Vereinen ist groß – verständlicherweise.“

Horst Baumgartner, Landesobmann Kärntner Blasmusikverband

Blaskapelle Techelsberg

Seit März 2020 ist es der Blaskapelle nicht mehr möglich, Proben durchzuführen. Die Regeln nach 19. Mai ändern daran nichts. Räumlichkeiten, um die 20 m2 pro Person einzuhalten, stehen der Blaskapelle nicht zur Verfügung. „Eine Reduzierung der Teilnehmer auf fünf Personen, um eine Probe abzuhalten, halte ich nicht für zielführend. Es wird wohl noch etwas Geduld brauchen, um weitere Öffnungsschritte abzuwarten“, so Obmann Karl Mitterling. Derzeit zählt die Blaskapelle Techelsberg 25 aktive Musiker. Geprobt wird im fertiggestellten Gemeindezentrum Techelsberg. „Ausweichen auf Outdoor, um die 20 m2-Regel zu umgehen, ist für mich nicht wirklich eine Alternative, wir hoffen mittelfristig auf eine vernünftige Lösung, um die Probentätigkeiten wieder richtig aufnehmen zu können“, so der Obmann.

Musikkapelle Moosburg

„Aufgrund der Tatsache, dass unser Probelokal 100 m2 umfasst, dürfen wir derzeit indoor nur mit fünf Musikern proben. Aus diesem Grund werden wir versuchen, im Freien zu proben, sobald es das Wetter zulässt und wir einen geeigneten überdachten Platz gefunden haben“, so Günter Leschanz von der Musikkapelle Moosburg. Vor dem ersten Lockdown zählte die Musikkapelle 18 aktive Mitglieder, wie viele wieder zurückfinden werden, ist dem Obmann noch nicht bekannt. „Da alle Risikopersonen, die wollten, geimpft sind und der weitere Impffortschritt zügig voranschreitet, ist es hoffentlich nur eine Frage der Zeit, wann die nächsten Lockerungsmaßnahmen kommen. Für diese Phase haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir ehemalige und neue MusikerInnen zum gemeinsamen Musizieren gewinnen können. In diesem Zusammenhang hoffen wir auf den Nachwuchs der Ortsmusikschule“, so Obmann Leschanz und der musikalische Leiter Hartwig Pagavino unisono.

Polizeimusik Kärnten

Die letzten Teilproben bei der Polizeimusik Kärnten fanden im Juli 2020 unter strengen Covid-Regeln statt. Seit 19. Mai dürfte nach Absprache mit der Landespolizeidirektion Kärnten die Probenarbeit mit vier MusikerInnen aufgenommen werden. Derzeit sind bei der Polizeimusik ca. 55 Musiker und im dazugehörigen Polizeichor ca. 20 Sänger aktiv. „Leider ist zu befürchten, dass so wie in jedem privaten Blasmusikverein die Mitgliederzahl bei Beginn des wirklichen Probenbetriebs aufgrund der langen Dauer der Einschränkungen schwinden wird“, so Kapellmeister Martin Irrasch. Die Polizeimusik besitzt glücklicherweise einen Proberaum in der Polizeikaserne in Krumpendorf. „Dort wird normalerweise einmal die Woche geprobt. Es gibt die Möglichkeit, outdoor am Gelände der Polizeikaserne zu proben. Da die Mitglieder aber aus allen Bezirken Kärntens kommen, wird es organisatorisch schwierig, eine Outdoorprobe (schlechtes Wetter) organisieren zu können. Wir hoffen, dass mit der nächsten Lockerungsverordnung eine Erleichterung kommt“, so der Kapellmeister.

Polizeimusik Kärnten.

Post- und Telekom Musik

Aufgrund der derzeitigen Auflagen ist eine Probetätigkeit schwer bis gar nicht durchführbar. „Das Probelokal würde, umgelegt auf die 20 m2-Regelung, eine maximale Anzahl von zehn Personen zulassen. Diese Variante ist jedoch wenig zielführend“, so Joachim Schuster, Obmann der Post- und Telekom Musik Kärnten. Die schriftliche Meldepflicht eine Woche vor der Probe ist schwer umsetzbar. „Angedacht sind ev. Registerproben mit max. 4-5 Personen“, so Schuster. Derzeit sind 42 Musikerinnen aktiv. „Die Gefahr das der/die eine oder andere nach so langer Zeit ohne Proben und Konzerten das Instrument auf die Seite legt, ist aber sehr groß“, gibt Schuster zu bedenken. Geprobt wird im vereinseigenen Probelokal. Eine Probe im Freien ist schwer möglich, da sich das Probelokal mitten im Wohngebiet befindet und es mit den Anrainern zu Problemen kommen könnte. „Akustisch ist das Proben im Freien keine Alternative, wir hoffen allerdings, dass es bald neue Richtlinien gibt, die einen normalen Probebetrieb wieder möglich machen“, so der Obmann.