Am Mittwoch, den 27. Juli, kommt es um 19 Uhr im Wörthersee Stadion zum Kräftemessen mit dem amtierenden italienischen Meister, rund um Stars wie Theo Hernandez, Simon Kjaer und Rafael Leao. Dieser Härtetest bietet den Wölfen die perfekte Vorbereitung auf die eine Woche danach beginnende Qualifikation in der UEFA Conference League.

KLAGENFURT. Im Sportpark Klagenfurt ist auch im Sommer was los! Am Westspitz des Sportparkgeländes tummeln sich jeden Tag ambitionierte Beachvolleyballspieler. Nebenan am Fußballrasen trainiert bereits SK Austria Klagenfurt für die kommende Saison. Aber auch die Hallen stehen im Sommer nicht leer. Sie bieten Schutz vor zu intensiver Sonne bei Trainings und Kindergeburstagen. Neben dem laufenden Betrieb finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt:

Freundschaftsspiel

Am 9.7.2022 trifft SK Austria Klagenfurt im Wörthersee Stadion bei einem Freundschaftsspiel auf eine Kärntner Auswahl. Jetzt stehen auch die Spieler, welche für die Kärntner Auswahl spielen, fest:

ASK: Wilhelm Sandner und Danijel Micic

SV Feldkirchen: Adriano Bilandzija und Bajro Besic

SC Globasnitz: Adrian Koraschnigg und Gabriel Sadjak

KAC: Helmut König und Sandro Da Silva

ASKÖ Köttmansdorf: Werner Ambrosch und Stephan Borovnik

SV Moosburg: Chigbogu Onuh und Marco Andrea Divo

SAK: Toni Dullnig und Noah Lupar

SV Spittal: Maximilian Fillafer und Rafael Graf

SK Treibach: Hanno Wachernig und Kevin Vaschauner

Trainer: Robert Micheu

SK Austria Klagenfurt vs FC Southampton

Eine Teilnahme am Europapokal hat die Austria Klagenfurt trotz einer grandiosen Saison in der ADMIRAL Bundesliga knapp verpasst, auf ein internationales Highlight müssen die Anhänger der Violetten aber dennoch nicht verzichten: Am 18. Juli um 19 Uhr trifft das Team von Peter Pacult auf den englischen Premier-League-Klub FC Southampton um Trainer Ralph Hasenhüttl.

FICEP/FISEC Games

Von 23. bis 29.7.2022 finden im Sportpark Klagenfurt sowie in anderen Sportstätten Klagenfurts die FICEP/FISEC Games 2022 statt. Das ist eine Jugend-Olympiade, zu der rund 700-800 Jugendliche im Alter von 14 -16 Jahren aus 16 Nationen nach Klagenfurt kommen werden. Am Programm stehen dabei Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Tennis, Bogensport, Basketball, Handball, Volleyball, Fußball und Futsal. Nachdem es sich bei den teilnehmenden Teams um jeweils nationale Selektionen handelt, ist Spitzensport im Nachwuchsbereich auf höchstem Niveau garantiert. Auch der Sportpark Klagenfurt ist mit seiner Infrastruktur dabei. Weitere Infos unter: 2022.ffgames.info



Endspiel mit fulminanter Halftime Show

Am 25. September 2022 wird das Wörthersee Stadion nun zu Europas American Football Tempel und Spielstätte des Endspiels 2022! Spannung, Emotionen und einfach nur AMERICAN FOOTBALL pur! In diesem Jahr wird es im Stadion außerdem eine fulminante Halftime Show mit zwei der angesagtesten Namen im Deutschrap geben: Bausa und Reezy werden in der Pause das Stadion in Klagenfurt zum Beben bringen! Tickets gibt es ab sofort und exklusiv nur hier bei Ticketmaster.