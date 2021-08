KLAGENFURT/VÖLKERMARKT. Um fünf Uhr morgens in den Monaten Mai und Juni, wenn es noch kühl ist, steigen die Drohnen von Ben Joeres von Colibri Solutions oder Raphael Urf (Copter Log Services) an Weiden und Wiesen in Kärnten auf. Ihre modernen Fluggeräte sind mit einer Kamera sowie einer Wärmebildkamera ausgestattet. Joeres und Urfs Fluggeräte heben ab, den Blick haben sie auch auf den Joystick gerichtet, der mit einem Monitor ausgestattet ist. Ihr geschultes Auge erkennt sofort, wenn auf dem Bildschirm ein Rehkitz im Gras versteckt angezeigt wird. „Wenn wir das Rehkitz mit der Drohne gesichtet haben, erklären wir den Jägern, wo sich die Kitze befinden, sie werden dann von den Jäger in Sicherheit gebracht“, erklärt Urf, der CEO von Copter Log Services aus Klagenfurt ist.

So gefährlich ist die Bambi-Rettung

Seit drei Jahren hebt das Einsatz-Drohnen-Team Kärnten zur Bambi-Rettung ab, die Auftraggeber sind meist Jäger. „Wir hatten aber heuer auch eine Gruppe von Mädchen von einem Reiterhof, die von uns erfahren und für einen Drohnenflug zusammengelegt haben“, freut sich Joeres. Der Bleiburger erlebte einen gefährlichen Einsatz, er war der Pilot, dessen Drohne von einem Jäger abgeschossen wurde. „Bei einem Flug hörten wir einen Schuss, danach kam meine Drohne leicht ins Schwanken. Kurz darauf kam der Schütze mit einem Geländewagen auf uns zu und warf uns vor, dass wir Grundstücksgrenzen überschritten hätten. Das konnte ich leicht mit den GPS-Daten der Drohne widerlegen. Als ich dann die Einschusslöcher von zwei Projektilen sah, stellte ich den Schützen zur Rede“, berichtet Joeres. Der Schütze hat sich nach einer Anzeige beim Drohnenpiloten entschuldigt und den Schaden beglichen. So schnell vergessen, wird der Bleiburger Drohnenflieger den Einsatz aber nicht.

Effizientes Flugprogramm

In einer Stunde werden rund zehn Hektar abgeflogen. Auf einem Hektar wird etwa ein Rehkitz gefunden. Rund 30 Einsätze wurden heuer absolviert. Das effiziente Rehkitz-Rettungsprogramm hat sich bei den Jägern mittlerweile umgesprochen, die Einsätze konnten seit der Etablierung in Kärnten im letzten Jahr vervielfacht werden. „Es dringt langsam in unsere Region. Es gibt die Technologie zur Rettung von Rehkitzen, daher sollte sie auch genutzt werden. In Teilen von Deutschland steht das Mähen ohne vorherigen Flug unter Strafe“, sagt Urf.