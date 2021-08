Klagenfurterin gibt der WOCHE exklusive Einblicke aus Tokio: Mirani Fernandes war für den Fechtverband im Einsatz.

KLAGENFURT/TOKIO. Die WOCHE erreicht die Klagenfurterin Mirani Fernandes in ihrem Hotelzimmer in Tokyo/Japan via Videocall. Sie hat einen anstrengenden 16-Stunden-Tag hinter sich. Dennoch beantwortet sie gerne unsere Fragen, sprüht nur so vor Tatendrang. Denn die gebürtige Brasilianerin mit portugiesischen Wurzeln ist seit 15. Juli 2021 in Tokio bei den olympischen Sommerspielen. "Ich bin das Bindeglied zwischen Coaches, Athleten und den Medien für den Fechtsport", beschreibt sie in aller Kürze ihre Tätigkeit. Mehr als 70 Personen managet die Klagenfurterin. So wird von ihr bspw. koordiniert, welche TV-Bilder von den olympischen Spielen nach draußen gehen. Dabei wird bei jede Sekunde, die vom Olympic Broadcasting System ausgestrahlt wird, einem strengen Regelwerk unterworfen – nichts wird dem Zufall überlassen. Für Fernandes , die Mitglied des Internationalen Fechtverbandes ist, ist es nicht das erste mal, dass sie bei den Olympischen Spielen ist. Bereits bei den Sommerspielen in Rio De Janeiro 2016 war für den Internationalen Fechtverband im Einsatz, seit 15 Jahren ist sie bei großen Internationale Fechtturnieren tätig.

Der Spirit lebt

"Obwohl es traurig ist, dass die Hallen leer sind, ist der Magie der Olympischen Spiele zu spüren. Der Sport vereint alle Nationen, Freundschaft wird gelebt. Selbst Athleten aus China und Hongkong begegnen sich als Freunde", beschreibt Fernandes das Flair. Viel zu sehen, bekommt die Klagenfurterin von Tokio nicht. Aufgrund der Pandemie herrscht ein strenges Regelwerk, sie darf nur von ihrem Hotel und wieder zurück. Auf den Straßen müssen Masken getragen werden und es wird dreimal am Tag getestet. In den Hallen dürfen sich nur die Volunteers und Athleten aufhalten. Dennoch ist Fernandes begeistert. "Wir erfüllen gerne die strengen Auflagen, damit die Sportler sich nicht anstecken. Auch die Athleten sind trotz der ungewöhnlichen Situation total optimistisch", so Fernandes.