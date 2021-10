Ob zu Paddelboot oder Elektroboot, als Fischer oder als Radfahrer, um die Drau herum ist immer was los.

KÄRNTEN. Die Drau ist nicht nur der größte Fluss Kärntens, sondern auch der längste und wasserstärkste Donauzufluss in Österreich. In Kärnten sind auch 10 Laufkraftwerke von Verbund in die Drau gebaut, die das Rückgrad der Stromversorgung darstellen. Aber auch für Sport, wie etwa Paddeln auf, oder Radfahren neben dem Wasser ist die Drau gut geeignet. Schifffahrt und Angeln spielen ebenfalls eine Rolle.

Stromerzeugung an der Drau



Eines der Kraftwerke befindet sich in Feistritz im Rosental. „Wir erzeugen hier Strom für umgerechnet 100.000 Haushalte“,, sagt Robert Zechner, der Pressesprecher von Verbund. Um den Fischen eine problemlose Wanderung trotz Verbauung zu ermöglichen, wir im Oktober auch in Feistritz eine Fischwanderhilfe gebaut. „Insgesamt 25 Millionen Euro haben wir in die Hand genommen, um die 10 Kraftwerke mit Fischwanderhilfen zu versehen, in Feistritz wird bis nächsten Sommer die letzte errichtet“, so Zechner.

Sportlich aktiv



Und auch die Sportler freuen sich über die Drau. Auf insgesamt 501 Kilometern kann man am Drauradweg entlang dem Wasser radeln. Über 60 Wirte haben sich vom Ursprung der Drau in Südtirol bis hin nach Kroatien darauf spezialisiert, Radfahrer mit radlerfreundlichen Speisen und Getränken, sowie sicheren Radabstellplätzen zu versorgen. Den Paddlern macht es die Drau ebenfalls angenehm: Durch die langsame Oberflächengeschwindigkeit lässt es sich leicht auf ihr paddeln.

Gute Fahrt und Petri Heil



Während im Villacher Raum die Drau mit dem Ausflugsschiff „Landskron“ befahren werden kann, sind im Rosental nur kleinere Boote unterwegs. Erlaubt ist das auf der gesamten Drau, nur um die Kraftwerke gibt es Fahrverbote. An Land machen es sich dagegen die Fischer bequem und hoffen auf guten Fischfang. „Es ist meistens recht wenig los im Wasser“, sagt ein Fischer aus St. Margarethen, „aber wenn ein Schwarm einmal kommt, dann geht es rund.“ Treibholz und Verschmutzungen, insbesondere wenn es in Oberkärnten Gewitter gab, würden aber oftmals die Laune am Fischen verderben.