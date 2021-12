Klagenfurt, was geht!?!?!? Regionale Filmprofis haben wieder Werbehit für die Bewerbung von Klagenfurt geschaffen.



KLAGENFURT. Beim letzten Werbevideo für Tourismus Klagenfurt setzte Klagenfurt anstatt auf Hochglanzbilder und Postkarteneffekt auf ein Video mit einer skurrilen Geschichte. Autor Walter Grill hat ein Drehbuch in bester Hangover-Manier geschrieben. Dieser mutige Schritt wurde mit mehrfachen Auszeichnungen und einem großen Erfolg auf Social Media belohnt. Es kam zu Preisen in Berlin, Cannes, Capetown, Zagreb, Amorgos und Cappadokia sowie beim #%CIFFT Circuit.

Regionale Filmprofis

Nun hat Tourismus-Klagenfurt Chef Helmut Micheler wieder das Erfolgsteam Walter Grill (Skript), David Hofer (Regie und Schnitt), Karim Sharfik und Max Ehrlich (Kamera), Drohneaufnahmen von Grandurfilm, Manfred Plessl (Musik), Michaela Maria Wartbichler (VFX Spezialeffekte) und Lagoon Motion Pictures (Produktion) für eine Fortsetzung des Videos geholt.

Sinnlicher Tango im Goethe-Park

Das Werk mit dem Titel "Klagenfurt sehen und leben" kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Diesmal jagt der Klagenfurter Schauspieler Michael Kuglitsch einer unbekannten Schönen (Jasmin Singh) hinterher. Tango-Tanz-Szenen im Goethepark oder Stadion, Kuglitsch stolpernd durchs Klagenfurter Stadttheater oder sucht vom Dach der Skybar seine Tanzpartnerin: In Klagenfurt gibt es einfach viel zu erleben. Ungewohnt düster die Kunstfigur "Ian Jules", der die Hauptfigur verzaubert. Ein alter Bekannter und Klagenfurter Original, Holger Treven, weckt Kuglitsch aus seiner Traumwelt. Da hilft nur eines: anschauen!