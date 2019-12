Am 28. Dezember, dem "Unschuldigen Kindertag" wird vielerorts geschappt.

KLAGENFURT (map). „Schapp Schapp frisch und g´sund, lång lebn, g´sund bleibn und a glücklichs neigs Joa, nit klunzn nit klågn, bis i wieda kum schlågn“. Mit Sprüchen wie diesem oder ähnlichen wünschen Kinder am 28. Dezember, dem "Unschuldigen Kindertag" den Erwachsenen ein gutes neues Jahr. Dabei dürfen Kinder die Erwachsenen mit einer Rute "hauen" und werden dafür mit Geld oder Süßigkeiten belohnt. Während dieser schöne Brauch in ländlichen Gebieten hochgehalten wird und sich die meisten Menschen darauf freuen, verliert das "Schappen" in Städten oft an Beliebtheit. Was sagen die Kinder in Klagenfurt dazu? Die WOCHE hat sich umgehört.

Simon Egger-Pachernig (10): Ich gehe gerne schappen, am liebsten zusammen mit meinen Cousins. Wir gehen immer zu unseren Großeltern, zu Verwandten und zu unseren Nachbarn. Zu fremden Leuten gehen wir nicht. Dieser Brauch ist sehr schön, weil man Menschen Gutes wünschen kann und dafür noch etwas bekommt.

Leon (10), Julian (8) und Noel (4) Egger: Das Schappen ist ein guter Brauch, der jeden Menschen froh macht. Nach unserer Erfahrung freuen sich aber am meisten die alten Leute. Die sind ganz glücklich, wenn man ihnen alles Gute wünscht. Wir gehen immer gemeinsam schappen, aber nur zu unseren Großeltern und zu Verwandten.

Erik Jurkowitsch (10): Ich wohne sehr zentral in Klagenfurt und kenne nicht alle Nachbarn, daher schappe ich in meiner Nachbarschaft nicht. Allerdings gehe ich schon seit ich klein bin, jedes Jahr zu meinen Großeltern zum Schappen. Sie freuen sich sehr über diesen Brauch und geben mir auch Süßigkeiten oder Geschenke.

Christopher (8) und Victoria (4) Dörres: Wir wohnen in einer Wohnsiedlung, in der wir fast alle Leute kennen. Da gehen wir den ganzen Vormittag von Haus zu Haus. Alle machen uns auf und haben eine Freude wenn sie uns sehen. Wir schappen sie und wünschen alles Gute für das neue Jahr und bekommen dafür ganz viel Geld!

Moritz Treffner (9): Das Schappen macht mir ganz großen Spass. Jedes Jahr gehe ich mit meinem Papa eine große Runde durch unsere Wohnsiedlung am Stadtrand von Klagenfurt. Ich kenne fast alle Menschen, die hier wohnen. Besonders die alten Leute freuen sich sehr und warten schon. Ich bekomme immer Süßigkeiten oder Geld.