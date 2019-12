"klagenfurter ensemble"-Leiter Gerhard Lehner wurde mit dem Anerkennungspreis Kultur der Stadt Klagenfurt ausgezeichnet.

KLAGENFURT. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Kulturabteilungs-Leiterin Manuela Tertschnig haben den diesjährigen "Anerkennungspreis für besondere kulturelle Leistungen" in der Höhe von 5.000 Euro dem Theaterintendanten, Regisseur, Schauspieler, Sänger und Musiker Gerhard Lehner zugedacht und überreicht. Lehner leitet seit 1987 das „klagenfurter ensemble“ (ke) und seit 2010 die Mittelbühne Theater Halle 11.

"Überschaubares Budget"

„Wie spannend und vielseitig Theater sein kann und wie souverän man mit überschaubarem Budget über Jahrzehnte eine zeitgenössische Kunstinstitution führen kann, zeigt uns Theatermacher Gerhard Lehner“, sagt Kulturreferentin Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, die dem langjährigen ke-Intendanten den Anerkennungspreis für besondere kulturelle Leistungen der Landeshauptstadt Klagenfurt übergab.

Seit 33 Jahren entwickelt Gerhard Lehner das „klagenfurter ensemble“ und seit den ersten Jahren auch die städtische Mittelbühne „Theater Halle 11“, zu einer hochprofessionellen, überregional beachteten Bühne mit einem unkonventionellen Spartenmix typisch „lehner’scher“ Handschrift. „Klagenfurt darf stolz sein, ein kritisches Theater dieser Qualität zu haben“, betont die Bürgermeisterin.

Vom Sängerknaben zum Theatermensch

So ungewöhnlich wie das ke-Repertoire ist auch Lehners Lebensweg. Der 1954 in St. Pölten geborene ehemalige Solist der Wiener Sängerknaben zog nach seinen Studienabschlüssen in Betriebswirtschaft und Jus 1979 nach Kärnten. Hier absolvierte er die Schauspielprüfung, genoss eine Gesangsweiterbildung am Mozarteum Salzburg und trat dem damals noch ambitionierten Laientheater „ke“ bei, dessen Führung er 1987 übernahm. Immer auf der Suche nach den großen Fragen in der Kunst und der Ausreizung von Grenzen im Theater, widmet er sich seither mit Professionalität, geschäftlichem Geschick und großem Zuspruch seiner Passion, dem Theater.

150 Eigenproduktionen

Seit der Theatergründung spielte das ke 150 Eigenproduktionen, 115 davon waren Uraufführungen. Mit rund 120 Aufführungen pro Jahr, rund 150 Gastspielen in Kairo, Rom, Dublin, mehreren deutschen Städten und in ganz Österreich verweist das „ke“ über eine stolze Bilanz.

„Ich war dabei und bin stolz darauf“, kommentiert Burgtheaterdirektor Martin Kušej in der Festschrift zum 40-Jahre-Jubiläum.

„Wir wollen die Welt nicht erklären“ sagt Gerhard Lehner, „wir erkunden sie mit dem von uns entwickelten künstlerisch geprägten Sensorium. Und lassen das Publikum mit möglichst viel eigenem Freiraum daran teilhaben. Zu diesem Zweck verzichten wir auf thematische Vorgaben, verfolgen keinen Bildungsauftrag, kümmern uns wenig um Auslastungszahlen, konzentrieren unsere Kraft lieber auf die jeweils folgende Produktion und bleiben weiterhin neugierig auf die unerhörten Stoffe, die uns die mit großer Sorge beobachtete Entwicklung unserer Gesellschaft an den Theaterstrand spült.“

Anerkannt und prämiert

Gerhard Lehner erhielt 2013 den Würdigungspreis für Darstellende Kunst des Landes Kärnten, ist Mitbegründer der österreichischen Theater-Allianz und seit 2018 Vorsitzender des Fachbeirates für darstellende Kunst im Kärntner Kulturgremium.

Gefeiert wird am 26. und 27. Dezember, jeweils 19 Uhr, im Theater Halle 11:

40 Jahre klagenfurter ensemble