Vierzehn Touren werden bei der 14. Auflage der Kulturradpfade angeboten: Von Lost Places über Schmankerln und Urgeschichte bis hin zu Quellen reicht heuer das Angebot.

KLAGENFURT. KÄRNTEN. Dieses Jahr gilt bei den Radtouren der Kultur Rad Pfade eine ganz spezielle 3G-Regel: Die drei "G" stehen nämlich heuer für "gemeinsam, gemütlich Geschichte erfahren". "Die Fahrten sollen keine Rennen sein, vielmehr soll man dabei Natur und Kultur gemütlich erfahren. Es gibt bei den Fahrten ausreichend Zeit für eine Jause", sagt Heinz Pichler, Obmann vom Verein Impulse, der als Dachträger für die Kultur Rad Pfade 2022 verantwortlich ist. Gestern wurde das breit Programm im Makerspace in Klagenfurt vorgestellt.

Der Türmer radelt heuer mit

Carmen Delsnig stellt seit sieben Jahren das Programm zusammen. Die Klagenfurterin hat für heuer wieder vierzehn spannende Radtouren organisiert. Keinesfalls dürfen heuer wieder die "Lost Places" von und mit Kleine-Zeitung-Redakteur und Lost-Places-Experten, Georg Lux, fehlen. "Diese Tour war letztes Jahr so gut besucht, dass wir einen zweiten Termin vereinbaren mussten", sag Delsnig. Den Anfang macht heuer am 1. Mai die Tour "100 Jahre Arbeiterkammer Kärnten Jubiläumstour" , wo man u. a. Wissenswertes zum ehemalige Emailwerk Neher oder der Seebacher Wohnkasern von Historiker Werner Koroschitz erfährt. "Neu ist heuer eine Fahrt mit Klagenfurts Stadt-Türmer Horst Ragusch unter dem Titel "signum dare", bei der wir uns auf die Spuren des sakralen Klangs begeben", freut sich Delsnig. Der Genuss kommt bei Kultur Rad Pfade niemals zu kurz. Bei der Genusstour macht die Gruppe heuer u. a. bei der Kräuterlei von Anita Arneitz in Schiefling halt, wo die Pedalritter Räucherstäbchen aus heimischen Kräuter herstellen werden. Zum zweiten Mal dabei ist auch das Bambusfahrrad. "Als Innovationswerkstatt wird das Bambusfahrrad, das einst in Ferlach hergestellt wurde, nach neuesten Erkenntnissen nachgebaut. Es besteht die Möglichkeit, sich ein maßgeschneidertes Bambusrad zu bauen", sagt Makerspace-Geschäftsführer Thomas Moser.

Wissensdurst stillen

Die Kosten belaufen sich zwischen 21 und 28 Euro. Die ausgewählten Referenten radeln selbst mit und geben ihr Wissen gerne und stets weiter. Die Touren sind auf 20 Personen beschränkt. Egal, ob mit normalen Fahrrad oder E-Bike: Eine Kultur Rad Pfade verbindet Bewegung der Wissensdurst wird garantiert gestillt.



Zur Sache

Das gesamte Kultur Rad Pfade Programm 2022 auf einen Blick

1. Mai: 100 Jahre Arbeiterkammer Kärnten Jubiläumstour

13. Mai: Das Bambusfahrrad aus Kärnten – die Geschichte einer Innovation Teil II

22. Mai: „signum dare“: das Glocken Läuten – die Geschichte des sakralen Klangs

28. Mai: Lost Places – Vergessene Orte im Alpen-Adria Raum

3. Juni:Genussland Kärnten

15. Juni: Magische Savequelle

18. Juni: Kennen Sie den Osten von Klagenfurt?

2. Juli: Radpilgern am Jakobsweg

15. Juli: Etappen der Kärntner Zeitgeschichte: Mit dem Fahrrad durchs 20. Jahrhundert

16./17. Juli: Das Murtal IV (zwischen Bruck/Mur und Graz)

8. August: Eine Reise in die Urgeschichte Kärntens

21. August: Architektur fährt wieder RAD - anders als geWohnt. Architektur und Städtebau im Spannungsfeld von Maßstab Mensch, Lebensqualität, öffentlicher Raum und Beteiligungskultur

17. September: Radinfrastruktur in den Gesunden Gemeinden Südkärntens

24. September: Vom Stift Griffen zum Lippitzbacher Eisenwerk – auf den Spuren der Grafen von Egger.

Zur Anmeldung geht'shier.