Passend zur Adventzeit nächsten Jahres wird eine große weihnachtliche Action-Komödie in die heimischen Kinos kommen. Der sich derzeit in der Post-Produktion befindende Spielfilm ist atemberaubend, actiongeladen und divers auf vielen Ebenen.

KLAGENFURT. Actionreichtum trifft auf Weihnachtsflair? Mit Regisseur Flo Lackner feiern wir ein etwas anderes, aber nicht minder prunkvolles Fest, wo sich die Frage stellt, ob es ein für Weihnachtsfilme so charakteristisches gutes Ende nimmt. Dass Weihnachtsfilme nicht zwangsbedingt Liebesschnulzen sein müssen, demonstriert Lackners turbulente, explosive Komödie mit dem Titel „Operation White Christmas“, die in ganz neue Dimensionen schreitet und trotz Verortung im Kärntner Raum, ethnisch vielschichtige Stimmen miteinander verschmelzen und präzise zu Wort kommen lässt. Mit Feingefühl agierend, bereichern kulturelle Momente aller Art, von Kärntner Dialekt angefangen bis hin zur Einflechtung von Migrationshintergründen den Film und finden ihren Platz und Berechtigung. Lackner lässt die diversen Backgrounds der darstellenden Personen vordergründig im Film miteinwirken, gibt ihnen eine Stimme und zeigt zugleich die Multikulturalität der Stadt als positive Komponente auf, deren Ausmaß überrascht.

Hier fliegen die Fetzen



So explosiv kann die Weihnachtszeit sein: Wenngleich es an allen Ecken und Enden „weihnachtelt“, lässt es sich mit Blick auf den actionreichen Spielfilm von einem besinnlichen und ruhigen Erlebnis sprechen. Wenn ein Videothekar mit türkischen Wurzeln, eine asiatische Hackerin und ein berüchtigter Skinhead Weihachten retten müssen, kann von einem stillen Fest voller Harmonie wohl nicht die Rede sein. Flo Lackner besitzt ein besonderes Faible für Actionfreudigkeit und lässt auch in diesem Film keine Situation ungenützt um aufwendig erzeugte Momente miteinzubringen: „Action ist sehr jeder mein Metier, schon in jungen Jahren habe ich mit Stoffen experimentiert und Dinge für Filmaufnahmen in die Luft gehen lassen. Der neue Film lebt von einer Vielzahl an praktischen Effekten, wie beispielsweise einer Hubschrauberlandung, die in direkt in der Innenstadt inszeniert wurde. Wir haben versucht, so viel wie möglich echt zu machen“, betont der Regisseur.

Konvolut an vielseitigen Stimmen



Authentizität pur strebt Lackner nicht nur im Filmschaffen selbst, sondern auch bei der Auswahl und Miteinflechtung der Schauspieler mit ihrer teils sehr beschwerlichen Vergangenheit. So fasst Lackner kulturelle Eigenheiten als großes Plus auf und agiert überregional, international und transkulturell. Wenngleich sich der Film vom typischen Kärntner-Flair distanzieren möchte, wirkt es dennoch untergründig als ein Element mit, das jedoch unter vielen Komponenten das Potential an kultureller Diversität in der Stadt demonstriert: „Das war mit immer schon ein wichtiges Anliegen, weshalb ich im Film versuche, der Backgrund eines jeden Schauspielers zu berücksichtigen und als Mehrwert miteinzubeziehen.“ Er wollte keinen Film mit nur einen Dialekt, sondern mit vielen Stimmen, die sich in Balance gegenseitig aufschaukeln und Pluralität zur Geltung bringen: „Wenn man die Person hinter den einzelnen Figuren kennt, weiß man, warum jeder so spielt, wie er spielt. Alles hat seine Daseinsberechtigung, wie es ist.“

Ein Film mit großem Potential



Als Werkstatt- und Erstlingsprojekt vorgestellt, meisterte Lackner gemeinsam mit Lukas Schwarzkogler bravourös die Hearings beim Österreichischen Filminstitut und bekam die Förderung zugesagt, um schließlich den Film kinoreif zu machen. Mit einem Buget von unter 1,5 Millionen Euro stellte das Filmteam um Lackner eine Produktion auf die Beine, die kostenintensiver wirkt und jeden einzelnen Euro mehrfach wirken lässt: „Ein großer Dank gebührt unseren zahlreichen Unterstützern, wie den Kärntner Messen, den Airport Klagenfurt, der Stadt Klagenfurt, dem Land Kärnten und vielen freiwilligen Helfern. Ohne sie wäre das der Film in dieser Form nicht möglich gewesen“, betont Lackner. Ein wenig muss sich der Cineast aber noch gedulden, um den Film erstmals auf der Leinwand zu sehen. Aufgrund coronabedingter Verzögerungen wird der Film Ende des kommenden Jahres zur Adventzeit erscheinen und uns das Warten auf das große Fest bereichern: Schlag auf Schlag mit Handlungsreichtum gepaart mit Hochspannung bis zum finalen Schluss und einer mächtigen Portion Humor als Beimischung.