KLAGENFURT, KÄRNTEN. Die Einreichfrist für den Kärntner Jugendbuchpreis wurde bis 31. August verlängert. Der Preis ist eine Kooperation des Landes-Jugendreferates mit dem Klagenfurter Drava-Verlag. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 3.000 Euro sowie einen Verlagsvertrag für die Veröffentlichung des eingereichten Buches.

Alle Infos zur Einreichungen und die Teilnahmebedingungen findet man unter jugend.ktn.gv.at - Jugendbuchpreis 2020.

Rückfragen richtet man an Tanja Zauchner, Tel. 050 536-33083 oder per E-Mail an abt13.generationen@ktn.gv.at