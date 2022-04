Im Westen Klagenfurts, gleich bei der Autobahnauffahrt klafft ein Einschussloch in einer Fensterscheibe eines Bürogebäues. Polizei: "Faktenlage dürftig".

KLAGENFURT. Was da wohl dahintersteckt? In einem Klagenfurter Bürogebäue klafft an einer Fensterfront ein Einschussloch. Man muss schon genau hinsehen, damit man es sieht. Und: Das Einschussloch befindet sich nicht ebenerdig, sondern etwas erhöht in einer Glasfront.

Faktenlage "dürftig"

Das sichergestellte Projektil befindet sich bei der kriminaltechnischen Untersuchung. Befragungen in der näheren Umgebungen würden laufen. Zurzeit sei die Faktenlange jedoch "eher dürftig", wie ein Polizist MeinBezirk.at gegenüber anmerkte. Sollten sich Neuigkeiten ergeben, werde man die Öffentlichkeit darüber informieren.

Dienstagfrüh

Der Vorfall soll sich Dienstagmorgen zugetragen haben. Verletzt wurde niemand.