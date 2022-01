KLAGENFURT. Mit den "Eislauf-Pinguinen" können Kinder ganz einfach ihre ersten Schritte mit den Eisschuhen auf dem Eis des Lendkanals wagen. "Eislaufen und Eishockey sind Traditionssportarten in Klagenfurt, daher möchten wir den Menschen möglichst viele Flächen bereitstellen. Was gibt es denn Schöneres, als auf Eisschuhen am Lendkanal unterwegs zu sein? Solche Angebote sind gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehr wichtig, Sport und Bewegung fördern das allgemeine Wohlbefinden, das darf man nicht vernachlässigen", betont Bgm. Christian Scheider. Und SR Franz Petritz ergänzt: "Es war uns wichtig, den Lendkanal und den Kreuzberglteich für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn wir möchten alles dazu beitragen, dass die Menschen auch in der Pandemie ihre Freude am Sport nicht verlieren.