Über 15.000 gebrauchte Baby- und Kinderprodukte werden am Wochenende bei der 19. Mal Baby- und Kinderbörse in Klagenfurt.

KLAGENFURT. Was vor über acht Jahren mit nur 60 Tischen in zwei kleinen Sälen begann, ist heute Österreichs größte und erfolgreichste Verkaufsplattform für gebraute Baby- und Kinderartikel. Das belegt auch die Tatsache, dass die angebotenen Verkaufsflächen nach nur 17 Minuten ausgebucht waren. Rund 520 Verkäufer sorgen für ein umfangreiches Angebot. Es reicht von Baby- und Kinderbekleidung, über Kinderwägen und Spielsachen, bis hin zu Produkten für den alltäglichen Gebrauch.

Win-Win-Situation

„Es gibt so gut wie keine Eltern mehr, die diese Veranstaltung nicht kennen“, ist Erfinder und Projektleiter Christian Wallner von den Kärntner Messen über den Erfolg dieser Verkaufsplattform überzeugt. „Wir bringen Menschen, die zuhause gut erhaltene Baby- und Kinderartikel haben, mit Eltern zusammen, die auf der Suche danach sind - eine Win-to-win Situation für beide Seiten."

Am Samstag, 7. und Sonntag, 8. März, hat die Baby- und Kinderbörse bei freiem Eintritt in der Messhalle 4 geöffnet. Jeweils von 8.30 bis 14 Uhr gibt es für die Besucher die Möglichkeit zum Shoppen, wobei an jedem Tag unterschiedliche Verkäufer vorzufinden sind.

Details zur „19. Baby- und Kinderbörse“: www.dersparfuchs.at