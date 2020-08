Das erste österreichische Distanz-Theater geht am ersten und zweiten September über die Open-Air-Bühne des "klagenfurter ensemble".

KLAGENFURT (chl). "Bleib mir vom Leibe." Mit diesen Worten geht am Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. September das erste österreichische Distanz-Theater über die Bühne im Theater Halle 11. Es handelt sich dabei um eine Inszenierung von Regisseur Peter Wagner (Ideee, Konzept, Dramaturgie) mit dem "klagenfurter ensemble" (k.e.), der burgenländischen Theaterinitiative und dem ebenfalls burgenländischen Kulturzentrum "Oho". Beginn ist jeweils 20 Uhr.

Der Aufwand für nur zwei Abende ist enorm. Auf die Bühne gebracht werden Texte der Autoren Petra Ganglbauer, Siegmund Kleinl, Sophie Reyer, Katharina Tiwald, Konstantin, Milena Vlasich und Wagner. Es singen und spielen Gerhard Lehner, Angie Mautz, Gernot Piff, Sabrina Rupp, Antonia Hochleitner, Romina Sylvia Achatz, Sati Veyrunes , Sonja Hanl, Gabriel Kraußhar, Máté Asbóth und Henryk Mossler (Puppendesign). Es musizieren "Eros Kadaver und sein Fürst" – Eveline Rabold, Georg Müllner-Fang und Paul Rainer.

Live ist Life

K.e.-Intendant Gerhard Lehner erklärt: "Das Erste Österreichische Distanz-Theater ist ein Theaterversuch mit Augenzwinkern. Gerade das Theater lebt essenziell vom Konflikt, und das heißt: vom direkten Aufeinanderprallen unterschiedlicher Positionen, die oftmals nicht nur in der sprachlichen, sondern auch in der körperlichen Interaktion Ausdruck finden. Insofern ist das Theater vor allem auch eine ,Kontaktkultur'. Und es ist live, das heißt: dass es sich in der unmittelbaren, physischen Gemeinschaft von DarstellerInnen und Publikum ereignet."

Und dies wiederum sei verboten, beziehungsweise nur mit krassen Einschränkungen erlaubt.

Die Produktion "Bleib mir vom Leibe" findet im Freien und mit Abstand statt. Bei Schlechtwetter wird das Stück virtuell in der k.e.-Online-Lounge zu sehen sein.

"Bleib mir vom Leibe" macht die Distanz und seine partielle Notwendigkeit zum Thema und versucht gleichzeitig, den Vorgaben der Regierung gerecht zu werden.

Ticketreservierung: 0463/310 300, theater@klagenfurterensemble.at.