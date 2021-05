Der Metro Flohmarkt in Klagenfurt hat wieder geöffnet, doch Standler geben sich noch zurückhaltend.

KLAGENFURT. Kärntens größter Flohmarkt hat seit 8. Mai 2021 wieder geöffnet. Durch die Ausarbeitung eines Covid-Sicherheitskonzeptes und der Freigabe des Marktamtes Klagenfurt war das nach einer monatelangen behördlichen Schließung möglich. "Das Ordnungsamt und Bürgermeister Christian Scheider waren am ersten Tag vor Ort und haben unser Sicherheitskonzept sowie die Umsetzung gelobt", sagt Metro-Flohmarktveranstalter Khera Dilbag. Der Klagenfurter und gebürtige Inder hat seit 2013 die Verantwortung über das Veranstalten des Metro-Flohmarktes über. Seit 16 Jahren findet am weitläufigen Parkplatz Kärntens größter Flohmarkt statt. Die überdachten Parkplätze machen ihn relativ wetterunabhängig. "Die Zahl der Besucher und Standler ist trotzdem sehr wetterabhängig", sagt Dilbag.

Beliebter Treffpunkt

Seit der Wiedereröffnung hat sich die Zahl der Standler halbiert. Zu den besten Zeiten kommen bis zu 200 Standler aus ganz Kärnten an den Metro-Parkplatz. Zurzeit sind es etwa 70 Standler, die hier ihre Ware feilbieten. "Wir haben sehr verschiedene Standler. Von antiken Stücken bis zu Familien mit ihren Sachen haben wir alles dabei", sagt Dilbag. Viele kommen nicht wegen des Geldes, sondern um Spaß zu haben. "Sie wollen andere Leute treffen, viele Dinge bekommen hier eine zweite Chance, sie würden sonst auf dem Müll landen. Es findet sich dann jemand, der mit dem Stück eine Freude hat", sagt Dilbag. Der Metro-Flohmarkt findet samstags abends und am Sonntag sowie an Feiertagen statt. Am Samstagabend beträgt die Standgebühr zehn Euro, am Sonntag wie am Feiertag dreizehn Euro.

Zur Sache

Von April bis Ende September, Metro-Flohmarkt, bei Metro Klagenfurt, Görtschitztal Straße 22, 9020 Klagenfurt. Samstag Abend, von 18 bis 21 Uhr, sonntags und feiertags ab 6 Uhr. Es gelten die Corona-Maßnahmen (Maskenpflicht).