Der Heilige Abend ist für den Großteil der Klagenfurterinnen und Klagenfurter ein Tag der Familie. Einige Menschen, insbesondere im Bereich der sogenannten Kritischen Infrastruktur müssen jedoch auch an diesem Tag arbeiten - so etwa die Berufsfeuer Klagenfurt. Das Weihnachtsfest ist aber trotzdem auch dort besonders.

KLAGENFURT. Eigentlich startet der Tag in der Berufsfeuerwehr Klagenfurt ganz normal: Es gibt zur üblichen Zeit am Morgen die Dienstübergabe - in den vergangenen Jahren gab es dabei traditionell die gegenseitigen Weihnachtswünsche, heuer war dies pandemiebedingt nicht in dieser Form möglich.

20 Mann auch am 24. Dezember im Einsatz für die Menschen

Um die 20 Feuerwehrmänner müssen am 24. Dezember ihren DIenst in der Berufsfeuerwehr Klagenfurt verrichten, wobei es jährlich meist andere Kollegen "trifft". In Normalzeiten wird tunlichst darauf geachtet, dass nur diejenigen an diesem Tag Dienst haben, die nicht gerade junge Kinder zuhause haben. Der Pressesprecher der BF Klagenfurt, Wolfgang Germ, erklärt: "Wir geben ansonsten schon stark darauf Acht, dass Kollegen mit jungen Familien diesen Tag auch zuhause und nicht bei uns verbringen müssen. Heuer ist dies, aufgrund der strengen Trennung zwischen den Dienstgruppen, aber leider nicht möglich gewesen."

Weihnachtsfeier und Wichtelspiel, aber Einsätze lauern im Hinterkopf

Weihnachten, so Germ, ist jedoch auch in der Berufsfeuerwehr selbst familiär. Gemeinsam wird bereits einen Tag zuvor der Weihnachtsbaum geschmückt. Abends werden auf diesem von der versammelten Mannschaft die Lichter erleuchtet, jedoch mit Sicherheitsvorkehrungen: "Dies ist notwendig, falls gerade zu diesem Zeitpunkt ein Einsatzbefehl hereinkommt", so Germ.

Meist gibt es zusätzlich auch ein Wichtelspiel. Darüber hinaus wird eigentlich von allen die Familie zuhause kontaktiert - früher geschah dies über Telefonate, heute allermeist sogar via Videotelefonie. Es ist ein Weg, um diesen besonderen Tag in gewissem Maße mit der Familie zu verbringen und trotzdem die Berufsfeuerwehr funktionsfähig zu halten.

Besonders emotionale Einsätze an Heiligabend

Das Gemeinsame steht an diesem Tag auch im Kreise der Kameraden im Mittelpunkt: Alle helfen in der Küche mit, bereiten zusammen das Mittag- und Abendessen vor. Gestört wird die Idylle aber erfahrungsgemäß gerade an Heiligabend öfters: "Besonders an diesem Tag lauert erfahrungsgemäß in jedem Haushalt durch offenes Licht, Sternspritzer und Ähnlichem Gefahr", so Germ. Er berichtet von vergangenen Jahren, wo es schon enorm emotionale Einsätze gegeben habe.