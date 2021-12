Für Freunde der Fitness-Kette geht nun mitten in Klagenfurt ein Traum in Erfüllung. Zentral mitten in Waidmannsdorf eröffnet in wenigen Tagen das dritte Studio in Kärnten. Damit steht dem Training nichts mehr im Wege.

KLAGENFURT. An 44 Standorten in ganz Österreich ist die Fitnessstudio-Kette bereits vertreten, zwei davon befinden sich in Kärnten: Bis dato gab es ein Studio in Villach und eines in Klagenfurt am Schleppe Platz im Norden der Stadt. Das ändert sich nun, denn die Kette eröffnet einen dritten Kärntner Standort und zwar mitten in Waidmannsdorf.

In einer Woche ist es soweit

Bereits am 4. Jänner eröffnet das Studio am Südring 211. Es wird täglich von 6.00 bis 24.00 geöffnet sein, verfügt über Gratis-WLAN, eine Trinkbar, einen eigenen Damenbereich und sogar über Solarien.