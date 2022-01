KLAGENFURT. Von einer echten Eisprinzessin die hohe Kunst des Eislaufens zu erlernen – davon träumt wohl fast jedes kleine Mädchen. Am 26., 27., 28. und 29. Dezember 2021 ging für vierzehn junge Mädchen aus der Region dieser Traum in Erfüllung. Der Eislaufverein Wörthersee konnte nämlich niemand Geringeren als die ehemalige Profieiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder für einen Kurs gewinnen. Den Jüngeren wird der Name wahrscheinlich nicht geläufig sein, aber die Erfahrenen unter uns werden wissen, dass Kristofics-Binder eine ehemalige Europameisterschaftsgewinnerin ist. Mit viel Liebe und Feingefühl hat sie den jungen Kufenflitzern gezeigt, worauf es beim Eislaufen ankommt und wie man gekonnt und sicher über das Eis gleitet.

Freude am Eis

In der Klagenfurter Stadthalle fand der Weihnachtsintensivkurs statt. Unter Einhaltung der 2G-Regel war den jungen Eisläufern bald klar: Eislaufen macht richtig Spaß. Die eine oder andere der jungen Teilnehmerinnen träumt wahrscheinlich davon, auch einmal an einem großen Bewerb teilzunehmen und in elegantem Kostüm spektakuläre Kunststücke zu zeigen. www.evw.at.