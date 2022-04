KLAGENFURT. Am ersten Wochenende im April fand der JVP-Summit, ein Fortbildungsseminar der Jungen Volkspartei Kärnten, statt. In vier Seminargruppen konnten zahlreiche Jugendliche ihr Wissen über Rhetorik, Mitgliedergewinnung und -motivation, den Gemeinderat und die Inhalte und Werte der Volkspartei aufbessern. Landesobmann der Jungen Volkspartei Kärnten, Gemeinderat Julian Geier, konnte außerdem gemeinsam mit Landesrat Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig interessante Diskussionen mit den Teilnehmern des JVP-Summits führen. "Das erfolgreiche Veranstaltungsformat ermöglicht den Teilnehmern nicht nur das Lernen in den Seminargruppen, sondern auch das Vernetzen mit Persönlichkeiten aus der Politik und untereinander", so Julian Geier.