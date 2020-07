Eine hochmoderne Müllpresse wurde am Klagenfurter Benediktinermarkt in Betrieb genommen.

KLAGENFURT. Am Benediktinermarkt wurde eine "smarte Müllpresse" in Betrieb genommen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Referate Entsorgung und Markt. Die Müllpresse meldet selbst, wenn es Zeit ist zu entleeren, und hilft, unangenehme Gerüche zu vermeiden. Zudem kann sie wesentlich mehr Müll aufnehmen, das dieser automatisch gepresst wird.

„Wieder ein Schritt im Smart‐City‐Konzept von Klagenfurt“ sagt Entsorgungsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Germ. "Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit entschieden, dass diese Systeme auch nach und nach bei den Wohnanlagen zum Einsatz kommen sollen.“

Markt-Referent Markus Geiger: „Wir sind froh, unseren Marktfieranten eine Müllpresse zur Verfügung stellen zu können, die den höchsten technischen Standards entspricht. Dank des Chipsystems und der automatischen Füllstandsanzeige können die Abholintervalle besser gesteuert werden, was zu einer effizienteren Nutzung führt.“