Um auf den Hunger in der Welt aufmerksam zu machen, lädt die Caritas Kärnten am 31. Juli um 15 Uhr zum solidarischen Glockenläuten ein.

KÄRNTEN. Am Freitag, 31 Juli 2020, um 15 Uhr läuten österreichweit die Kirchenglocken: Um auf den Hunger in der Welt aufmerksam zu machen und um die Menschen zum Engagement gegen dieses Leid aufzurufen. Seit COVID-19 und den Ausgangsbeschränkungen hat sich die Situation noch verschärft. So sterben in Afrika mehr Menschen an Hunger als an dem Virus. Caritas-Direktor Ernst Sandriesser ruft dazu auf, gemeinsam etwas gegen den Hunger in der Welt zu unternehmen, und betont, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann.

Ein Symbol des Miteinanders

Das sind die Kirchtürme unseres Landes und ihr Läuten macht zur Sterbestunde Jesu – am 31. Juli um 15 Uhr – hörbar auf den Hunger der Welt aufmerksam. Ganze fünf Minuten, statt wie üblich eine Minute, werden die Kirchenglocken in ganz Österreich und in der Südtiroler Diözese Bozen-Brixen läuten. Sandriesser und Stadtpfarrer Gerhard Simonitti laden herzlich in die Stadtpfarrkirche St. Egid in Klagenfurt ein.

Kenia im Mittelpunkt

Heuschreckenplage, Malaria, Cholera, Überschwemmungen und jetzt auch noch COVID-19 – die Region Masarbit im Norden Kenias kommt nicht zur Ruhe. Die Caritas Kärnten setzt sich bereits seit mehreren Jahren erfolgreich für die betroffene Region ein. Doch die Not ist groß: Auf einen Arzt kommen 62.285 Patienten und die Menschen brauchen Essen, um überleben zu können. Mit der Hungerkampagne 2020 bittet die Caritas Kärnten um Unterstützung für Menschen, die ums Überleben kämpfen.

