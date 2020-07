Klagenfurt / Juli 2020

Ab sofort gibt es für kaz-VerkäuferInnen, gegen Vorlage des VerkäuferInnen-Ausweises, einen Gratis Kaffee in der Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei " am Stauderplatz 8 in Klagenfurt

Sylke und Ludwig Schneider, Chefitäten der Schneiderei, geben auf diesen Wege einen kleinen Beitrag zur (Be-)Förderung der Straßenzeitung "kaz" (Kärntner Allgemeine Zeitung) und ihrer VerkäuferInnen.

"Uns ist es ein Anliegen, den Horizont und den sozialen Impetus der Medienlandschaft zu erweitern und unseren Gästen mittels der "kaz" näher zu bringen"