Ab dem Wintersemester 2022/23 bezieht die Gustav-Mahler-Privatuniversität freie Räume in der ehemaligen städtischen „Musikvolksschule“ in der Lidmanskygasse. Der Grundsatzbeschluss fiel in der heutigen Sitzung des Klagenfurter Stadtsenates.

KLAGENFURT. Die Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik genießt über die Grenzen des Landes hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Studierende aus 17 Nationen besuchen die Hochschule, die in den Bereichen Bildung, Kultur – und mit zahlreichen Konzerten, Kongressen, Tagungen und Workshops auch touristisch wertvolle Akzente setzt.Für Lehrveranstaltungen in den Bereichen Musiktheorie, Pädagogik, Wissenschaft und Forschung benötigt die Gustav-Mahler-Privatuniversität dringend zusätzliche Räumlichkeiten.

Mietfrei bis 2032



Die Stadt Klagenfurt stellt diese ab Beginn des nächsten Wintersemesters (September 2022) in den leerstehenden Räumen der ehemaligen städtischen Musikvolksschule in der Lidmanskygasse 22 bei freier Miete zur Verfügung. Die Betriebskosten werden von der Privatuniversität getragen.

Insgesamt handelt es sich um je 230 Quadratmeter im 1. und 2. Obergeschoß für die nächsten 10 Jahre.In der aktuellen Sitzung des Stadtsenates wurde der Grundsatzbeschluss gefasst – die auf 10 Jahre ausgerichtete Fördervereinbarung soll in der nächsten Sitzung des Gemeinderates fallen.

Die Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2022/23 läuft ab sofort bis einschließlich 19. April. – http://gmpu.ac.at