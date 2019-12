"Harley Davidson Chapter Känten" spielte Christkind für Hilfswerk-Kinder.

KLAGENFURT. Das „Harley Davidson Chapter Kärnten“, vertreten von Peter Reizt und Roman Regitnig, beschenkte zum bereits zwölften Mal vor Weihnachten Familien und vor allem Kinder, die von Mäggie Jeschofnik vom Hilfswerk Kärnten ausgewählt wurden.

Mäggie Jeschofnik: „Die großartige Unterstützung des Harley-Chapters, die bereits zu einer unverzichtbaren Tradition wurde, macht mich stolz und dankbar: Ist es doch gerade in der Weihnachtszeit so wichtig, Hoffnung und ein klein wenig Freude zu verschenken und jene zu bedenken, denen es nicht so gut geht.“

Eingekauft wurde nach den Wunschlisten der Kinder an das Christkind. Beim Überreichen der Geschenke gab es strahlende Kinderaugen - wohl das größte Geschenk auch für die Schenkenden.