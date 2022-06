KLAGENFURT. Gestern gegen 13.30 Uhr wurde in Klagenfurt im Zuge von Schwerverkehrskontrollen durch besonders geschulte Organe der Verkehrsinspektion Klagenfurt ein Sattelkraftfahrzeug mit niederösterreichischem Kennzeichen angehalten. Im Zuge der Kontrolle der Fahrerkarte des 59-jährigen ungarischen Lenkers konnten Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Daher wurde in weiterer Folge auch die Fahrzeugeinheit ausgewertet und dabei festgestellt, dass das digitale Kontrollgerät im Fahrzeug offenbar manipuliert wurde.

Gefahr in Verzug

Aufgrund der detaillierten Auswertung ergaben sich in Summe elf, teilweise massive, Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten. Neben der Manipulation des Kontrollgerätes und den damit verbundenen Übertretungen wurden im Zuge einer technischen Kontrolle einige Mängel am Fahrzeug festgestellt. Unter anderem war der Dieseltank stark undicht und verlor Flüssigkeit, teilweise fehlte die notwendige Beleuchtung und der Unterfahrschutz war defekt. Außerdem waren einige Fahrzeugteile abgebrochen - es standen scharfe Kanten hervor.

Heimischer Zulassungsbesitzer angezeigt

Aufgrund der technischen Mängel herrschte Gefahr in Verzug, daher wurden die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein vorläufig abgenommen und das Sattelkraftfahrzeug vorübergehend abgestellt. Vom Fahrzeuglenker, der keinen Wohnsitz in Österreich hat, wurde eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe eingehoben. Der Zulassungsbesitzer, eine österreichische Firma, wird zur Anzeige gebracht.