KLAGENFURT. Die Schülerinnen und Schüler der Kneipp Akademie leisten jedes Jahr Außergewöhnliches. Doch über den heurigen erfolgreichen Abschluss zur Ausbildung zum Heilmasseur freuten sich die Absolventinnen und Absolventen besonders. "Die Klasse hatte mit großem Erfolg und mit ganz herausfordernden Maßnahmen zu kämpfen, haben sie doch auch oft viele Stunden am Computer verbracht. Die hygienischen Maßnahmen bei der direkten Kontaktnahme und beim Behandeln waren zweifelsohne auch herausfordernd. Daher möchte ich als Leiterin den Lehrenden und den Schülern gratulieren. Bei der Prüfung wurde bewiesen, dass das Wissen unserer neuen Heilmasseure ganz brillant ist und dass sie in Zukunft für das Gesundheitssystem relevant und wichtig sind", freut sich die Leiterin der Kneipp Akademie Klagenfurt Ulrike Herzig. Der nächste Ausbildungsstart zum Heilmasseur beginnt am 24. Mai 2022.