Heute erwartet uns über weite Strecken ein Tag mit Kaiserwetter. Von der Früh weg ist es oft strahlend sonnig, auch Nebelfelder können sich bald lösen. Der gestern spürbare Nordwind flacht ab, unter Föhn-Einfluss kann es bis zu neun Grad geben.

KÄRNTEN. Wenn auch in den meisten Landesteilen nur schwach direkt spürbar, wirkt sich der Nordföhn noch auf die morgige Wetterlage aus. Der gestern insbesondere im Bezirk Spittal und etwas weiter ostwärts spürbare starke Wind flacht morgen allmählich ab. Den Großteil des Tages ist es im ganzen Land strahlend sonnig. Nur ganz im Nordwesten können in den frühen Morgenstunden noch ganz vereinzelt Schneeflocken vom Himmel tanzen, ansonsten bleibt es trocken.

Föhn sorgt für teils hohe Temperaturen

Die Temperaturen bewegen sich in etwa in jenen Bereichen, in denen sie auch gestern lagen. Meist dürfte das Thermometer in die Plusbereiche wandern, vereinzelt kann es unter Föhn-Einfluss jedoch sogar in Richtung acht und neun Grad gehen.