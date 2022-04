Am Montag kurz nach 18 Uhr brach in einer Schrebergartensiedlung in Klagenfurt am Wörthersee aus bisher unbekannter Ursache ein Brand eines Gartenhauses aus.

KLAGENFURT. Zwei Nachbarn bemerkten den Brand. Einer der beiden begann mit den Löscharbeiten, der andere verständigte die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt könnte den Brand rasch löschen.

Vermutlich Defekt

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand außerhalb der Hütte ausgebrochen war. Eine Photovoltaikanlage sowie ein Rasenmäher in unmittelbarer Nähe der Hütte waren bereits stark verkohlt. Laut Berufsfeuerwehr dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.