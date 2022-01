Im ersten Schritt werden für Ausbau des Klagenfurter Öffi-Netzes 4,8 Millionen Euro investiert. Fünf Linien werden in Zehn-Minuten-Taktung verkehren, Start für Linie C und Linie A noch heuer.

KLAGENFURT. Klagenfurts Busflotte wird in vier Jahren elektrisch – das ist zumindest das Ziel. 90 Busse werden bis 2026 elektrisch fahren, das Aufladen soll über Nacht erfolgen. Zurzeit fahren in der Stadt großteils dieselbetriebene Busse. Durch die Umstellung kommen auf die Stadt große Maßnahmen wie z.B. eine neue Werkstätte, Ladevorrichtungen und ein neu gestalteter Heiligengeistplatz zu. Ersten Schätzungen zufolge wird das Gesamtinvestitionsvolumen für diese Maßnahmen auf 100 Millionen Euro geschätzt, finanziert werden soll das großteils durch Förderungen seitens der EU und des Bundes.

Öffi-Netz wird ausgebaut

Am 19. Jänner 2022 präsentierten Vertreter von Stadt, Land und den Stadtwerken die ersten Schritte für ein geschnürtes Paket zum Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt. "4,8 Millionen Euro fließen in den Ausbau der städtischen Buslinien. Wir haben aber beim öffentlichen Verkehr immer noch Luft nach oben", sagt Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die Attraktivierung des Öffi-Netzes ist eine Forderung, die schon lange im Raum steht und sorgt dafür, dass der Individualverkehr mit dem eigenen PKW sinkt. "Die 10-Minuten-Taktung der Linie B hat uns gezeigt, dass dies zu einer Verdoppelung der Fahrgäste gesorgt hat", sagt Bgm. Christian Scheider (TK), der die Pressekonferenz als "guten Tag für Fahrgäste und Klima" sieht. Das Busangebot von rd. 3 Mio. bis 2024 auf 4,6 Mio. Buskilometer steigen.

Was bringt der Koralmbahntunnel?

Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ) auf die Frage, ob sich die Stadt das leisten kann: "Für wichtige Themen ist Geld da. Klagenfurt will ja seine Klimaziele erreichen." Erreicht wird das mit dem Ausbau von fünf Hauptlinien. Auf weiteren neun Nebenlinien kommt es zu einem Ausbau. Klagenfurts Verkehrsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) spricht mit die Potenziale mit dem Koralmbahntunnel und die 500 neuen Wohnungen des Großprojekts "HiHarbach" an. Hier wird ein ausgebautes Öffi-Netz benötigt. Klimareferent Alois Dolinar (TK) hält sich kurz: "Die Frage, wie wir die Klimaziele erreichen werden, beschäftigt mich ständig." Wirtschaftsreferent Max Habenicht (ÖVP) sieht in der Erhöhung der Bus-Taktung eine Chance für den Innenstadthandel und eine Belebung der Innenstadt.

Dieselbusse als Auslaufmodell

Aufhorchen lässt Wolfgang Hafner von der Umweltabteilung der Stadt Klagenfurt und Klagenfurt Mobil Geschäftsführer. "In zwei Jahren wird die Diesel-Busflotte eingestellt", sagt Hafner. Klagenfurter Busse werden, wie anfangs erwähnt, elektrisch fahren. Wasserstoff zahle sich für kurze Strecken nicht aus. Dies hat die KEBIP-Studie (Klagenfurt Electric Bus Investment Project), die noch bis 2024 läuft ergeben. Diese Studie hat gezeigt, dass E-Busse, die über Nacht geladen werden, am wirtschaftlichsten sind. "Es werden heuer noch Pläne für die E-Bus-Werkstätte, die an den Stadtrand kommen wird, präsentiert", verrät STW-Vorstand Erwin Smole. In der Remise in Bahnhofsnähe soll ja im Zuge des Projekts ‘5 Squares of Learning‘ eine neue Nutzung erfahren.

Zur Sache:

Drei Hauptlinien und neun Nebenlinien sollen im Zuge des "Mobilitätskonzeptes Klagenfurt 2035" umgesetzt werden. Das Klagenfurter Liniennetz soll fünf Hauptlinien und neun Nebenlinien umfassen. Noch heuer die neue Linie C und im kommenden Jahr die Linie A mit 10-Minuten-Taktung starten.