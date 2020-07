KLAGENFURT. Die Italienisch- und Englisch-Sprachschule "Sole Lingua" von Sandra Schrottenbacher gestaltet heuer erstmals ein Sommerprogramm und bietet Sprachwochen für Kinder und Jugendliche.

Auf spielerische Weise nähern sich Volksschulkinder von vier bis sechs Jahren der italienischen Sprache beim Angebot "Piccolini" an. "Let's talk with Chloe"richtet sich an zehn- bis 15-jährige Schüler, die auf unterhaltsame Weise mit Native-Speakerin Chloe die Englischkenntnisse aufpeppen wollen. Und beim Kurs "Ciao Italia - Italienisch lernen und Italien entdecken" erlernen 10- bis 15-Jährige mit und ohne Vorkenntnissen eine gute Basis für einfache Kommunikationssituationen.

INFOS:

Sole Lingua, Sandra Schrottenbacher

Wiener Gasse 10, Klagenfurt

Kontakt: 0660/2260 225, anfrage@solelingua.at

Weitere Infos zum Gesamtangebot und die genauen Daten der Feriensprachwochen: solelingua.at