Heuer keine üblichen Sparverein-Auszahlungen wegen Lockdown: Sparvereine setzten auf kontaktlose Auszahlung.

KLAGENFURT. Die Auszahlung des Sparvereins erfolgt bei vielen Gastronomen im November – meist verbunden mit einem Fest. Heuer sieht es anders aus. Eines vorweg: Jeder Sparer bekommt sein Geld. Jedes Jahr erfolgt die Auszahlung im Billard-Café Meran am 28. November. "Auch heuer. Jedoch mit Abstand und einer Art ,Gassenverkauf‘", sagt Wirtin Monika Pfister.

Fördert Geselligkeit

Sparer zahlen einen Mitgliedsbeitrag in der Höhe von 10 Euro. Dafür gibt es dann bei der Auszahlung Essen und Getränke. "Ein Sparverein fördert die Geselligkeit, heuer ist dies jedoch leider nicht möglich", so Pfister. Sogenannte "Strafen" gibt es generell nicht. Im "Meran" gibt es für den Sparer die doppelte Kontrolle. Er zahlt ein und unterschreibt den eingezahlten Betrag. Dann erhält er dafür Symbolgeld, das er selbst in den Sparvereinskasten werfen muss.

Für Pfister ist der Sparverein ein "Service für die Gäste". 130 Sparer gibt es im "Meran", die dieses Service nutzen.

Warten auf Dezember

Im Cafe Pazzo bereitet man sich auf die Auszahlungen bereits vor und hofft dabei, dass im Dezember wieder aufgesperrt werden darf. "Die Auszahlung findet bei uns am ersten Freitag im Dezember statt", informiert Betreiber Elmar Kunauer. Buffett gibt es heuer keines, dafür soll es für die 95 Sparer ein Sommerfest geben.

Geld schon bekommen

Seit 24 Jahren finden die Auszahlungen für die Sparer im "Haus am Markt" im Juli statt, vor der Urlaubssaison. "Die Auszahlung hat heuer stattgefunden, aber natürlich in gedämpfter Version", informiert Inhaber Markus Hudelist.

Nach 41 Jahren ist Schluss

Der Friseursalon Wilhelmer in Klagenfurt ist der einzige Sparverein unter den Friseuren. Seit 41 Jahren haben hier rund 50 Sparer wöchentlich eingezahlt. Die Auszahlungen erfolgten jährlich im November – mit einem großen Maronifest. Auch heuer bekommt jeder Sparer sein Geld, der Friseursalon darf anders als die Gastronomie, ja geöffnet haben. "Auf das Maronifest müssen wir heuer aber verzichten", so Inhaber Georg Wilhelmer. Und dann ist Schluss mit dem Sparverein. "Die Bank will nicht mehr und rät davon ab, da der Aufwand zu hoch wäre", so Wilhelmer. Er bedauert dies, da diese einzigartig entwickelte Kommunikation nun verloren gehe:"Die sozialen Kontakte werden in Mitleidenschaft gezogen, die Gemeinsamkeit geht immer mehr verloren."

Administrativer Aufwand

Wieviele Gasthäuser noch einen Sparverein haben, lässt sich scher sagen, "da es keine Regisrierungspflicht gibt", so Guntram Jilka von der Wirtschaftskammer Kärnten. Der Sparverein muss bei der Vereinspolizei mit Statuen und Ziel des Vereines angemeldet und genehmigt werden.

"Durch die EU-Geldwäscherichtlinien 2018/843 zur Änderung der Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auch fünfte Geldwäscherichtlinie genannt, kam es zur Identifikationsnotwendigkeit von Sparvereinsmitgliedern gegenüber der Sparvereinsbank", informiert Jilka. Der daraus entstehende administrative Aufwand war vielen Sparvereinsvorständen auch hinsichtlich Haftung zu hoch und in Folge wurden viele Sparvereine aufgelöst.

Stammgast-Pflege

"Die Bedeutung von Sparvereinen – egal ob in Ballungszentren oder im ländlichen Bereich – ist gerade hinsichtlich Stammgäste-Pflege ein wichtiger Bestandteil", betont Jilka. Einerseits haben viele Gäste einen klaren Grund ihr „Stammlokal“ zum „Reinwerfen“ einmal wöchentlich oder monatlich zu besuchen und so auch das eine oder andere Getränk oder Speise zu konsumieren.

"In manchen Betrieben kann das durchaus gute 15 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes in Summe ausmachen. Erfahrungsgemäß je kleiner der Betrieb desto wichtiger derartige Besuchsanreize nach wie vor", so Julka.

Nachfrage ging zurück

Bei der Kärntner Sparkasse gibt es aktuell ca. 50 Sparvereine, vorwiegend im Mölltal und Gurktal.

"Die Nachfrage nach Sparvereinen und somit auch die Anzahl ist in den vergangenen Jahren stark zurück gegangen", informiert Rudolf Köberl, Bereichsleiter Privatkunden Kärntner Sparkasse AG. Früher waren es etwa 200 Sparvereine. Köberl stellt klar: "Von der Kärntner Sparkasse wird kein Sparverein geschlossen, vielmehr hören viele Vereine von sich aus mit dieser Tätigkeit auf."

Dazu kommt, dass es nach dem Bankwesengesetz und der Finanzmarkt-Aufsicht schon seit Jahren neue Bestimmungen gibt. "Daher sind wir als Bank verpflichtet, bei jedem Mitglied die Legitimation zu prüfen und mit dem Verein einen Treuhandvertrag mit einer Liste der Mitglieder zu vereinbaren", so Köberl. Der Sparverein muss dann eventuelle Änderungen jährlich bekannt geben. Für viele Sparvereine ist der Aufwand für diese gesetzlichen Vorschriften zu groß und sie beenden die Vereinstätigkeit. Auch die sinkende Zahl von Sparvereins-Mitgliedern führt seit Jahren zu dieser Entwicklung.

"Sehr vereinzelt nehmen wir auch neue Sparvereine auf, wenn der Betreiber Kunde bei uns ist. Wir sehen das als Service für Gastronomiebetriebe, die Kunden der Kärntner Sparkasse sind", so Köberl. Die Vereine müssen aber die Vorschriften der Legitimierung und der Betragsgrenze von 1.500 Euro pro Mitglied einhalten.

Keine neuen Anfragen

In der Raiffeisen Landesbank Kärnten gibt es derzeit keine neuen Anfragen für Sparvereine.

Seit Jahren verlangen gesetzliche Anforderungen von Banken die persönliche Identifizierung von Sparvereinsmitgliedern. "Diese Vorgehensweise bedeutet sowohl für den Sparverein als auch für die Bank großen administrativen Mehraufwand", so Gernot Matschnig, Leitung Privat- und Geschäftskunden, Raiffeisen Landesbank Kärnten .

Er betont: "Selbstverständlich servicieren wir Sparvereine weiterhin, auch wenn dies uns administrativen Mehraufwand bringt." Denn Sparvereine erfüllen nach wie vor eine wichtige gesellschaftliche Funktion.