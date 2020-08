In den nächsten Wochen wird aus dem Fleischmarkt eine Begegnungszone. Halte-Möglichkeit für jene, die nur kurz etwas einkaufen wollen, wird es geben.

KLAGENFURT. Der Fleischmarkt in der Klagenfurter Innenstadt wurde in den letzten Monaten umgebaut und hat an Attraktivität gewonnen. Auch die Einbahn wurde umgedreht (mehr dazu hier), womit eine Verkehrsberuhigung erzielt werden soll. Für Leute, die einkaufen oder in Ruhe ein Café besuchen wollen, soll so mehr Platz sein.

Nun soll der Fleischmarkt zur Begegnungszone werden. Verkehrsreferent Christian Scheider erklärt: "Nach einigen Gesprächen und auf vielfachen Wunsch der Kaufleute werden wir hier eine Begegnungszone umsetzen. Das durch die Einbahn-Umkehr deutlich geringere Verkehrsaufkommen bildet dafür eine gute Voraussetzung."

Für Autos wird es Abstellmöglichkeiten geben – an entsprechenden Parkplätzen wird ein zehnminütiges Halten ermöglicht.