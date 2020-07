Dieses Jahr feiert das Bundesland Kärnten das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920. Dieses historische Ereignis gibt Anlass dazu, sich mit der eigenen Geschichte und Identität auseinanderzusetzen.

KÄRNTEN. Im Jahr 2020 stehen also durch dieses historisch prägende Ereignis die Menschen und das Land im Vordergrund. Ganz Kärnten, insbesondere die ehemalige Abstimmungszone, ist dabei im Mittelpunkt. Im Jubiläumsjahr stehen fünf breit gefasste Themenschwerpunkte im Fokus. Ziel von CARINTHIja 2020 ist es, möglichst viele Menschen direkt in die vielfältigen Aktivitäten einzubinden. Hundert Jahre Kärntner Geschichte bieten eine Chance, sich mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinanderzusetzen.

Das Jubiläumsjahr basiert auf drei Säulen:

Die offiziellen Feierlichkeiten des Landes Kärnten

Die Projekt-Ausschreibungen Kultur: Kunst und Brauchtum, Wissenschaft und Bildung

Die Mobile Ausstellung in den Kärntner Regionen

Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres

Die Auftaktveranstaltung bildete der 3. März 2020 mit einer Festsitzung im großen Wappensaal des Klagenfurter Landhauses. Das weitere Program gestaltet sich vielfältig. Am 8. und am 9. Oktober finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen in ganz Kärnten statt. Am 10 Oktober um 8 Uhr in der Früh findet ein ökumenischer Festgottesdienst im Dom zu Klagenfurt und um 10:30 Uhr die Festsitzung der Kärntner Landesregierung und des Kärntner Landtages im Wappensaal statt.

Projekte

Insgesamt wurden 89 Projekte in den Themenbereichen Kunst und Brauchtum, Wissenschaft und Bildung für das Jubiläumsjahr von Fachjurys ausgewählt. Das gesamte Programm für 2020 ist abwechslungsreich gestaltet und beinhaltet wissenschaftliche Konferenzen bis hin zu künstlerischen Performances aller Sparten des gesellschaftlich-kulturellen Lebens.

CARINTHIja2020

Die Mobile Ausstellung wird in den Kärntner Städten Völkermarkt, Feldkirchen, Villach, Klagenfurt, Spittal an der Drau, St. Veit an der Glan, Hermagor und Wolfsberg realisiert. Einblicke in 100 Jahre Kärntner Geschichte werden auf mobilen Ausstellungselementen auf einer 40 Meter langen Plattform dargestellt. Die Besucher erwarten Module über die historischen Hintergründe der Volksabstimmung 1920, über die Entwicklung von Kärnten in 100 Jahren, über Erinnerungsorte und politische Beteiligung, über Sprachspiele und Lebenschancen sowie über ein grenzenloses Kärnten als traditionsreiche Zukunftsregion Europas.

Infos zur Mobilen Ausstellung



15. 8. – 31. 8. 2020 – Hauptplatz Feldkirchen

6. 9. – 27. 9. 2020 – Rathausplatz Villach

3. 10. – 1. 11. 2020 – Neuer Platz Klagenfurt



Öffnungszeiten:

Mo – So: 9 bis 17 Uhr

Do – Fr: 9 bis 20 Uhr



Buchungen für Gruppenführungen und -besuche in der Ausstellung können online durchgeführt werden. Weitere Infos zu CARINTHIja 2020 finden Sie auf der Website.