Die Woche im Gespräch mit WKK-Fachgruppenobmann Paul Perkonig über aktuelle Entwicklungen bei Wohnungen, Eigentumshäusern und Anlageobjekten. So wird sich der Klagenfurt Immobilienmarkt entwickeln.

KLAGENFURT, KLAGENFURT-LAND. Spricht man mit WKK-Fachgruppenobmann der Immobilienmakler und Inhaber von Realitäten Perkonig, Paul Perkonig, hat ein Momentum den Immobilienmarkt im letzten Jahr dominiert: Schnelligkeit. "Das letzte Jahr war im Segment der Privatimmobilien vor allem von einer starken Nachfrage, bei gleichzeitig eingeschränktem Angebot, geprägt – insbesondere im städtischen Bereich. Privatimmobilien mit entsprechendem Preis-Leistungsverhältnis finden binnen kürzester Zeit einen Käufer", stellt Perkonig fest. Der Experte blickt trotz Pandemie auf ein gutes Jahr zurück.

Betongold im Trend

Wie sieht es mit dem "Klassiker" Wohnung als Anlageobjekt für das kommende Jahr aus? "Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus wird eine Immobilie als Anlageobjekt wegen fehlender alternativer Geldanlagemöglichkeiten auch weiterhin attraktiv bleiben. Eine Immobilie ist wertstabil bzw. wertsteigernd und nicht – wie andere Finanzprodukte – volatil. Hinzu kommt nunmehr auch die steigende Inflation, die das Anlegen von Erspartem in Immobilien nochmals beflügelt", antwortet der Experte. Das sogenannte Betongold wird demnach trotz rückläufiger Rentabilität von Anlegerwohnungen nichts an seiner Wertigkeit verlieren. Perkonig geht auch davon aus, dass die Nachfrage nach Privatimmobilien (Eigentumswohnungen, Wohnhäuser und Anlagewohnungen) auch heuer steigen wird.

Umdenken bei Unternehmen

Fragt man den Experten nach der drastischen Änderung, nennt dieser den Bereich der Gewerbeimmobilien. Die gesellschaftlichen Arbeitsbedingungen werden sich auf Betriebe und deren Nutzungsverhalten auswirken. Perkonig geht davon aus, dass viele Unternehmen umdenken werden und beispielsweise Großraumbüros verkleinern oder die Räumlichkeiten anderweitig nutzen werden, Stichwort "Shared Desk".

Aktuelle Projekte

Realitäten Perkonig betreut u. a. das Projekt "Feldkirchnerstraße", das sich zwischen Bezirksgericht und Ring befindet und aus 112 Mietwohnungen besteht. "Die Wohnungen werden mit 1. März 2022 bezugsfertig sein und den Mietern übergeben. Mittlerweile ist bereits ein Großteil der Wohnungen vergeben", freut sich Perkonig. Bei diesem Projekt aus Wohn- und Geschäftsflächen in Innenstadtnähe hat auch bereits eine neue Lidl-Filiale eröffnet. Die Wohnungen im Objekt Enzenbergstraße, die ebenfalls von Realitäten Perkonig betreut werden, sind alle vergeben. "Die Gewerbeflächen im Erdgeschoss sind noch verfügbar. Pandemiebedingt ist die Nachfrage nach größeren Geschäfts- und Gewerbeflächen in den letzten – knapp zwei Jahren – eher eingeschränkt", sagt Perkonig.

Innenstadt, quo vadis?

"Es bleibt zu hoffen, dass Wege gefunden werden, Innenstädte wieder attraktiver zu machen bzw. mehr zu beleben, dies bedarf jedoch einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschaft und Politik. Die Politik muss für Rahmenbedingungen sorgen, die innerstädtischen Wohnbau möglich machen, eine Möglichkeit besteht im verdichteten Wohnbau. Ohne Anreize für die Ansiedelung von Betrieben wird es nicht funktionieren. Denn letztendlich funktioniert eine Innenstadt nur durch eine Kombination von Geschäftsleben und Wohnen – ohne Frequenz kein Geschäft", sagt Perkonig.

Kärnten: Höchste Preisentwicklung bei bei Top-Lagen

Der RE/MAX Real Estate Future Index (RREFIX) gilt als Richtwert für die Entwicklung am Immobilienmarkt. Dieser wurde am 5. Jänner 2022 veröffentlicht. Mit verblüffenden Details. Eines davon: Kärnten hat bei der Steigerung der Mietpreise in Top-Lagen im Bundesländerranking die Nase vorn. Liegt die Preisentwicklung in diesem Bereich österreichweit bei 2,7 Prozent, ist der Wert für Kärnten mit 5,4 fast doppelt so hoch.

Höher, immer höher

Generell geht die Re/Max-Analyse von einem Jahr des Anstiegs in mehreren Bereichen aus. Und zwar bei Nachfrage, Angebot und Preis. In Kärnten liegt die Nachfragesteigerung sogar bei 13,3 %. Eine durchschnittliche Eigentumswohnung kostete laut Daniel Lobnik (Geschäftsführer von Re/Max Pro) 2020 noch 208.000 Euro, 2021 rund 231.000 Euro. Mit einem weiteren Anstieg der Preise bei Eigentumswohnungen ist zu rechnen. Sein Tipp für alle, die eine Immobilie suchen: Im Klagenfurter Stadtteil St. Martin werden in den nächsten Jahren rund 100 neue Wohnungen errichtet. Laut Lobnik werden Objekte in der Innenstadt vermehrt von Personen aus dem Münchner Raum, Holland und Italien erworben.

Kaum Häuser am Markt

Bei den Einfamilienhäusern zeichnet sich folgendes Bild ab: Zu wenig Angebot trifft auf zu große Nachfrage. Die Folge: In den letzten Jahren sind die Preise von Einfamilienhäusern in Kärnten um 30 % gestiegen. „Die größte Wertsteigerung wird aber bei den Baugrundstücken ohne Bauverpflichtung im zweistelligen Prozentbereich stattfinden", sagt Peter Dohr von Re/Max Klagenfurt. Als einer der Gründe wird dafür das neue Raumordnungsgesetz genannt. Das Umland von Kärntens Hauptstadt rückt immer mehr in den Fokus. Ein Tipp der Experten: am Stadtrand und in Landgemeinden sich seinen Wohntraum zu erfüllen, ist immer noch wesentlich günstiger als in der Stadt.