Morgen geht für den Großteil der Klagenfurter Bevölkerung die Zeit der Feiertage und des Entspannens über in den üblichen Arbeitsalltag. Heute dürfte also ein Tag sein, an dem an den Testcontainern in Klagenfurt Hochbetrieb herrschen dürfte. Wir haben uns umgesehen.

KLAGENFURT. Nur fünf der insgesamt zwölf Testcontainer der Stadt Klagenfurt haben heute geöffnet, darunter auch die zwei internationalen Teststaionen am Neuen Platz (Nord) und am West-Parkplatz der Universität, wo auch Personen ohne österreichische E-Card ihre Tests absolvieren können. Weiters geöffnet sind die Teststationen am Minimundus Parkplatz, in der Frodlgasse 17 und jene beim Penny Markt in der Rosentalerstraße.

Großer Andrang am Neuen Platz

Während etwa beim Penny Markt oder bei der Universität am Vormittag kaum mit mehr als wenigen Minuten an Wartezeit zu rechnen war, sah dies am Neuen Platz anders aus: Eine lange Schlange von zwischenzeitlich nur knapp weniger als 100 Personen wartete hier auf die entsprechende Probenentnahme.

Menschen standen vor verschlossenen Rollläden

Nicht schlecht staunten aber immer wieder testwillige Personen am Vormittag beispielsweise beim Testcontainer in der Siebenhügelstraße. Der heute offiziell laut Behörden und Homepage geschlossene Container wurde immer wieder von Menschen aufgesucht, die dann ratlos vor verschlossenen Rollläden standen. Die Stadt bittet alle Personen, die sich testen lassen möchten, die Informationen auf der Homepage zu beachten.