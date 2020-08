Die Jury-Fahrten zum Bewerb „Klagenfurt im Blumenschmuck“ sind abgeschlossen; Preisverleihung im November.

KLAGENFURT. 210 Hobbygärtnerinnen haben heuer beim Bewerb „Klagenfurt im Blumenschmuck“ teilgenommen. „Wir waren wirklich überrascht, wieviel Zeit und Liebe die Klagenfurter in die Gestaltung ihrer Gärten und Balkone stecken, ein großes Lob an alle“, sind sich Vizebürgermeister Wolfgang Germ und Stadtrat Markus Geiger einig. Komplett war die Jury mit Stadtmarketing-Leiterin Inga Horny, Gemeinderat Johann Zlydnyk, Markus Strutz (Tourismusregion Klagenfurt) sowie Daniel Wornik (Gärtnereimeister) und Gottlieb Selan (Abteilung Stadtgarten).

Die Preise werden in folgenden Kategorien vergeben: Gasthöfe/Hotels, Bauernhöfe/Buschenschenken, Gewerbebetriebe, Privathäuser/Wohnungen mit Garten oder Balkon, Fenster- und Blumenschmuck, Sonderobjekte und Innenhöfe, natürliche Biotope, naturnahe Gärten. Im November erfolgt die Verleihung der Preise von „Klagenfurt im Blumenschmuck“.