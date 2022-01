Seit dem Zusammenschluss ist die Mittelschule St. Peter die größte Mittelschule der Landeshaupstadt.

KLAGENFURT. Bereits ab der fünften Schulstufe können die Schüler ihren Neigungen entsprechend gefördert werden. Dies umfasst einen Technikschwerpunkt mit Coding, Robotik sowie Planungsarbeit am PC und Umsetzung in der Werkstatt. Darüber hinaus bietet die MS6 als einzige Mittelschule die Möglichkeit einer Montessoriklasse in der Sekundarstufe eins an. Besonderer Augenmerk wird auf das digitale Arbeiten gelegt, so werden bereits ab der fünften Schulstufe Tabletklassen angeboten.

Technischer Schwerpunkt

Als einzige Mittelschule Klagenfurts bietet die MS6 einen technischen Schwerpunkt bereits ab der ersten Klasse an. Dabei lernen die Kinder bereits Planungsprogrammen wie AutoCad, TinkerCad kennen und die geplanten Werke werden anschließend im Werkunterricht in Umsetzung gebracht oder im 3D-Druck gefertigt.

Zeitkapsel

Im Rahmen der Sanierung des Stadtpfarrturmes hatten die Schüler der sechsten bis achten Schulstufe die Möglichkeit eine Botschaft für kommende Generationen in die Zeitkapsel des Turmes zu legen. Die Kirche wurde von den Schülern vermessen, anschließend mit diversen Planungsprogrammen am PC ein 3D-Modell geplant und anschließend mit dem 3D-Druck gefertigt. In der Modellkirche befindet sich ein USB-Stick, auf welchem Schülerbotschaften für die kommenden Generationen gespeichert sind.

Auszüge

"Wenn ihr das lest, hoffe ich, dass es kein Corona mehr auf der Welt gibt und ihr keinen Krieg miterleben musstet!", "Es wäre schön wenn es mein Lieblingsverein Austria Klagenfurt einmal in die Champions League geschafft hätte!", "...und bitte schaut einmal vom Kirchturm hinüber, zu meiner ehemaligen Schule St. Peter, ob diese endlich renoviert wurde...!, so einige Auszüge aus den Schülerbotschaften. Jetzt wartet die Zeitkapsel über den Dächern von Klagenfurt bis sie in 100 Jahren wieder geöffnet wird...