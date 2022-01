Als zweites Krankenhaus in Österreich wurde das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee für seine hohe interdisziplinäre Versorgungsqualität als Schädelbasiszentrum ausgezeichnet.

KLAGENFURT. Bei Entzündungen, nach schweren Verletzungen oder im Zuge von Tumorerkrankungen im Grenzgebiet zwischen Gehirn, Schädelbasis und Gesicht ist die enge Zusammenarbeit von Neurochirurgen, HNO-Spezialisten und Ärzten der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gefragt. Die Behandlung in diesem anatomischen Bereich setzt eine eigene Expertise voraus. Das Klinikum Klagenfurt wurde durch die Gesellschaft für Schädelbasischirurgie als “Zertifiziertes Schädelbasiszentrum“ ausgezeichnet. Das bestätigt die hohe Versorgungsqualität für die Patienten.

Chirurgische Eingriffe im Team

„Um unseren Patienten eine optimale Behandlungsqualität bieten zu können, haben wir im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee spezielle Fallkonferenzen etabliert, die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen funktioniert schon lange sehr gut. Regelmäßig werden zum Beispiel komplexe Tumoroperationen nach gemeinsamer Vorbesprechung und Aufstellen eines Behandlungskonzeptes gemeinsam operiert“, berichten Thomas Kretschmer, Abteilungsvorstand für Neurochirurgie und Neurorestauration, Gert Santler, Abteilungsvorstand der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Oberärztin der Hals-Nasen-Ohrenabteilung, Victoria Plaschke. Santler: „Leidet etwa ein Patient an einem Tumor im Kieferbereich, der bereits die Schädelbasis durchwachsen hat und bis in das Gehirn reicht, werden die optimalen Therapiemaßnahmen gemeinsam festgelegt. Und auch bei einem chirurgischen Eingriff stehen wir zusammen im OP.“

Enge Kooperation vieler Fachdisziplinen

Selbstverständlich werden die Patienten auch nach der Operation umfassend weiterbetreut. „Im Bedarfsfall kooperieren wir hier natürlich auch mit anderen Fachabteilungen des Klinikums, wie zum Beispiel der Neurologie, der Radiologie, der Strahlentherapie, den Augenärzten und plastischen Chirurgen oder der Endokrinologie“, sagt Santler. „Um als Schädelbasiszentrum zu gelten, müssen abgesehen von der Expertise und den zusammenarbeitenden Disziplinen, etliche strukturelle Gegebenheiten gewährleistet sein“, ergänzt Kretschmer.