"Wir alle sind voller Hoffnung und Tatendrang und schon eifrig beim Planen und Organisieren" - diese Ankündigung der beliebten Theatergruppe Komödie9020 lässt die Herzen bei vielen Fans und Kulturinteressierten höher schlagen.

KLAGENFURT. Bereits seit längerer Zeit war bekannt, dass die Theatergruppe eine Frühjahrsproduktion im ORF-Theater in Klagenfurt plant - freilich sofern "die Verordnungen der Regierung eine Durchführung nicht unmöglich machen". Nun gibt es aber neue News.

"Theater am See": Zwei Produktionen im Sommer

Im Sommer gibt es nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal auf der Open-Air-Bühne in Maria Wörth das "Theater am See". Doch das Gruppe will es diesmal so richtig wissen: 2022 stehen dort erstmals zwei Produktionen am Plan, die im Zeitraum zwischen dem 26. Juni und dem 30. Juli gespielt werden.

"Gibt spannenden Zuwachs"

Für die Zuschauer dürfte es dabei auch abseits der Produktionen Neues zu sehen geben, so kündigt die Gruppe rund um Obmann Christian Habich und seine Frau Franziska an: "Das Schauspiel-Team der Komödie9020 bekommt hierbei spannenden neuen Zuwachs, der euch viel Freude bringen wird. Klingt wie eine große Herausforderung - ist es auch", scherzen die beiden.