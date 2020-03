Wie berichtet schloss das bei der Klagenfurter Bevölkerung beliebte Kultlokal „Buffet zur Tramway“ am Lendkanal (Wilsonstraße 39) Ende 2019 seine Pforten.

Familie Zirgoi ging nach 32 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Unter neuer Führung, Sabiene und René Antonitsch (bekannt als Backhendl Gourmet beim SAK Sportplatz in Klagenfurt-Welzenegg), wird ab 12. März 2020 die "Tramway", mit alt bekannter und spezieller neuer kulinarischer Note, neu eröffnet.



Der reguläre Betrieb beginnt mit einem „Soft Opening“ am 12. März 2020 um 10 Uhr.

Ab April soll dann so richtig durchgestartet werden - täglich von 10 bis 22 Uhr!