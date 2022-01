Auch am letzten Tag des Jahres, an dem die allermeisten Menschen in Kärnten zumindest in kleinerem Kreise zusammensitzen, gut essen und trinken, muss auf der Intensivstation im Klagenfurter Klinikum gearbeitet werden. Wir sprachen mit Intensivkrankenpfleger Christian Karner über die gestrige Nacht im Dienst.

KLAGENFURT. Silvester im Dienst? Das ist hart. Wenn dieser auch noch auf der Intensivstation verrichtet wird, ist das noch einmal etwas ganz anderes. Christian Karner, 35-jähriger Intensivkrankenpfleger aus Völkermarkt, erzählt: "Natürlich ist das Feiern mit der eigenen Familie schön, doch auch an Feiertagen muss die Versorgung am Patienten zu jedem Zeitpunkt gewährt sein - somit gehört dieser Umstand zum Beruf."

Weihnachten daheim, dafür Nachtdienst zum Jahreswechsel

Dabei war es nicht der erste Nachtdienst, den er zum Jahreswechsel absolvierte: "Ich bin oft zu Silvester im Nachtdienst, doch aufgrunddessen kann ich Weihnachten mit meiner Tochter und meiner Familie feiern. Jeder Feiertag hat Besonderheiten und so verzichte ich gern auf die Silvesterparty, dafür genieße ich Weihnachten im kleinen Kreis zuhause."

Christian Karner beim gestrigen Dienst zum Jahreswechsel

Foto: KABEG

hochgeladen von Lukas Moser

"Jederzeit auf Akutes vorbereitet sein"

Auf der Intensivstation gibt es nur selten Dienste ohne ´besondere Vorkommnisse´ - da sei auch Silvester keine Ausnahme. Gestern gab es bereits um 20.10 Uhr einen Notfall, einen akuten cerebralen Krampfanfall, auf einer Nebenstation von Karner: "Wir von der Intensivstation versorgen sämtliche Notfälle im gesamten Klinikumgelände, somit muss man jederzeit auf Akutes vorbereitet sein".

Kurzes Innehalten, wenn man die Feuerwerke leuchten sieht

Dass der Countdown zum Jahreswechsel daher meist eher im Hintergrund steht, scheint klar zu sein. Karner: "Oft genug wurde genau zum Jahreswechsel ein Akutpatient versorgt und plötzlich hört man im Hintergrund die Silvesterböller und sieht Feuerwerke leuchten. Da hält man kurz inne und wünscht sich im Team ein ´gutes neues Jahr´. Wenige Sekunden später ist wieder jeder konzentriert bei seiner Tätigkeit, wie es der Beruf zu jeder Tages- und Nachtzeit erfordert." Ist gerade kein akuter Fall zu versorgen, tauscht man um 00.00 Uhr im Team nette Gesten und kleine Glücksbringer aus. "Der eine oder andere Anruf mit Glückwünschen von Kollegen im Haus bringt ein familiäres Gefühl mit sich - man ist in guter Gesellschaft."

Zwischen Optimismus und schweren Schicksalsschlägen

Karner erklärt auch die Besonderheit der Zeit: "Viele Menschen haben Urlaub oder sind zu den Feiertagen zu Hause und verbringen die Freizeit auf der Piste oder in einer geselligen Runde. So bringen diese Freizeitaktivitäten des Öfteren auch ungeplante Risiken mit sich, die nicht selten mit einem Aufenthalt bei uns auf der Intensivstation enden." Gerade die letzte Nacht des Jahres ist hierbei etwas Spezielles: "Der Silvesterdienst hat schon so manche Überraschung mit sich gebracht, im positiven wie auch im negativen Sinn. Optimismus macht sich breit, wenn Patienten am Weg der Besserung sind und sich freuen, bald wieder gesund das neue Jahr zu beginnen. Für andere beginnt das neue Jahr mit teils schweren Verletzungen oder Schicksalsschlägen."

Alkohol, Übermut und Unachtsamkeit als Vorboten

Laut dem Intensivkrankenpfleger überwiegt während des Silvesterdienstes meist jedoch die positive "Aufbruchsstimmung" in Richtung neues Jahr: "Insbesondere in Zeiten einer Pandemie hofft jeder, dass sich die Zeiten für alle bessern." Er schränkt jedoch auch ein: "Diese Stimmung wird rasch getrübt, wenn dann Patienten eingeliefert werden - mit beispielsweise schweren Verletzungen der Gliedmaßen, wie es zu Silvester oft vorkommt. Alkohol, Übermut, Unachtsamkeit sind meist die Vorboten von Unfällen mit Pyrotechnik oder Schnittverletzungen durch Scherben, die zu Silvester gehäuft vorkommen."

Doppelte Nachtdienstzulage als Dankeschön

Auch deshalb hat man mit Erfolg versucht, den Mitarbeitern für diesen Dienst etwas zugute kommen zu lassen. Ronald Rabitsch, Zentralbetriebsratsvorsitzender im Klinikum, hat es geschafft, dass die Kolleginnen und Kollegen für den besonderen Dienst auch eine monetäre Wertschätzung erhalten: "Ich habe mit dem Vorstand der KABEG ausverhandelt, dass alle, die zu Silvester den Nachtdienst verrichten, die doppelte Nachtdienstzulage erhalten. Dies soll als kleines Dankeschön dienen."

Ronald Rabitsch ist Betriebsratsvorsitzender im Klinikum Klagenfurt

Foto: Ronald Rabitsch, KABEG

hochgeladen von Lukas Moser

Als weitere Wertschätzung haben er und der Betriebsrat am Silvesterabend wieder ihre traditionelle Verteilaktion veranstaltet, wo sie alle Mitarbeiter im Nachtdienst im Klinikum besucht und ihnen mit einem kleinen Geschenk einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht haben.

Wunsch für das neue Jahr? "Endlich wieder Normalität"

Für 2022 hat der Intensivpfleger einen Wunsch: "Ich glaube ich spreche für alle, wenn ich mir wieder jene Zeit zurückwünsche, wie sie vor der Pandemie war. 2022 soll in allen Bereichen wieder Normalität bringen."