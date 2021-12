Mehr als vier Jahrzehnte im selben Job - das schafft kaum jemand. Wenn so etwas auch noch in einer Blaulichtorganisation gelingt, kann man nur den Hut ziehen: Zugskommandant Josef Edlmann hat am gestrigen Abend, am vorletzten des Jahres, seinen allerletzten Dienst verrichtet.

KLAGENFURT. Edlmann kam 1981 zur Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Dass er diesen Weg einschlug, war jedoch alles andere als vorgeplant. Der Fokus des gebürtigen Klagenfurters lag nämlich eigentlich am Eishockeysport. Vom KAC, bei dem er als Junger von 1973 bis 1980 aktiv war, ging er zum Kapfenberger SV - jedoch nur noch für eine letzte Saison. Er erinnert sich: "Ich habe damals bei einer Autowerkstätte gearbeitet. Als ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr kam und mir mitteilte, dass man dort gute Automechaniker suchen würde, gab es für mich kein Überlegen mehr."



Meiste Dienste aller Zeiten bei der Berufsfeuerwehr

Gestern absolvierte Edlmann nach 41 Jahren bei der Berufsfeuerwehr. Laut Helmut Unterluggauer, stellvertretender Branddirektor der BF Klagenfurt, ist er als jener Mann, der die meisten Dienste aller Zeiten bei der Berufsfeuerwehr geleistet hat, sogar der unbestritten längstdienendste Mitarbeiter. Jedoch nicht nur quantitativ, sondern besonders auch qualitativ war Edlmann für die Berufsfeuerwehr enorm wichtig - Unterluggauer: "Er ist ein Mensch, der die Moral der Truppe mit seinem positiven Auftreten aufrecht erhalten hat."

Adrenalin pur auch noch im letzten Dienst

Fragt man Edlmann selbst nach den ereignisreichsten oder besondersten Einsätzen seiner 41 Jahre, winkt er ab: "Das kann man so unmöglich sagen. Im Endeffekt ist jeder Tag für sich besonders - und so war es bis zum letzten Dienst." Er hat recht: Noch in seinem letzten regulären Dienst kam er vorgestern um knapp 4.00 Uhr nachts zu einem Einsatz, bei dem ein junger Mann, aufgrund des versperrten Fluchtweges verzweifelt, aus dem Fenster springen wollte. Ein letztes Mal Adrenalin für den Vollblut-Feuerwehrmann, am Ende ging alles gut aus.



"Hätte gerne weitergearbeitet"

Mit dem gestrigen Theaterdienst absolvierte er den allerletzten Dienst für die Klagenfurter Berufsfeuerwehr. Mit Freude verließ er diese aber ganz und gar nicht: "Hätte man gesagt, ich soll noch ein Jahr weiterarbeiten, ich hätte es gerne getan - so viel Freude hat mir dieser Beruf bereitet." Eine solche Fortsetzung des Dienstes war jedoch rechtlich nicht möglich. Es ist also ein Pensionsantritt mit etwas Wehmut.



"Mr. Luschari" verabschiedet sich in den (Un-)Ruhestand

In den Ruhestand geht der Zugskommandant der BF jedoch nur beruflich. Privat wird er noch mehr als bisher seinen Freizeitaktivitäten nachkommen: "Eishockeyspielen, Tourengehen und Bergsteigen mit meiner Bergsteiger-Runde." Das wundert wenig, wird er doch von seinen Freunden liebevoll schon als "Mr. Luschari" bezeichnet.

Und auch dem Feuerwehrwesen bleibt er in einem Punt erhalten: Zehn Jahre lang bildete er Brandschutzbeauftrage in der WIFI aus und auch in seinem (Un-)Ruhestand wird er zumindest noch die von ihm geliebten Brandschutzschulungen für Betriebe weiter halten.