KLAGENFURT. 30 Jahre lang stand er im Dienst der Volkshilfe Kärnte. Nun tritt Landesgeschäftsführer Direktor Hermann Riepl in den Ruhestand. Für sein jahrzehntelanges Engagement im Sozialbereich der Stadt wurde er von Bürgermeister Christian Scheider mit einem Ehrenpfennig gewürdigt. Riepl war maßgeblich an den notwendigen sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Volkshilfe Klagenfurt beteiligt. "Hermann Riepl war 30 Jahre lang ein starker und verlässlicher Partner für die Stadt im Sozialbereich. Ich bedanke mich für die vielen umgesetzten Initiativen zum Wohle vieler Klagenfurter", so Scheider. Als Riepls Nachfolger übernimmt Jürgen Pfeiler zukünftig die Geschicke der Volkshilfe Kärnten.