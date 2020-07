Der neue Gastgarten beim Kirchenwirt in Klagenfurt ist eröffnet. Gäste können ab sofort ihre Speisen draußen, in gemütlicher Atmosphäre genießen.



KLAGENFURT. Seit einem Jahr verwöhnt der Kirchenwirt in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt seine Gäste mit regionaler und traditioneller Wirtshaus-Küche. Von Schweinsbraten über gegrillten Lachs bis hin zum Essigfleisch ist alles dabei. Dabei wird besonders großen Wert auf Qualität und Regionalität der Zutaten gelegt. Besonders beliebt sind die Menüs. Und davon stehen täglich gleich neun zur Auswahl. Aber auch Vegetarier werden hier fündig. Jedes Essen kann zum Mitnehmen bestellt werden. Besonders beliebt: Die frischen Pizzen und knusprigen Backhendl.

Großer, neuer Gastgarten

Die leckeren Gerichte können nun auch draußen genossen werden. Denn der neue Gastgarten hinter dem Lokal bietet Platz für 60 Gäste und lädt jetzt im Sommer zum gemütlichen Verweilen ein.

Neues Pizza-Angebot

Pizzaliebhaber aufgepasst: Von 20. Juli bis 3. August kostet jede Pizza beim Kirchenwirt nur sechs Euro. Das Angebot gilt auch zum Mitnehmen.

Es ist Schwammerlzeit

Schwammerlzeit beim Kirchenwirt: Beim Kirchenwirt stehen wieder Eierschwammerln auf der Karte. Der beliebteste Speisepilz landet in vielen Variationen auf den Teller: Eierschwammerl-Nudel, Gröstl, Hühnerfilet im Speckmantel mit Eierschwammerlsauce oder Eierschwammerl-Pizza.