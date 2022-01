Barbara Graber ist Lyrikerin aus Leidenschaft und veröffentlicht nahezu täglich eigene Werke im Internet.

KLAGENFURT. „Buchstaben haben mir immer schon gefallen, auch schon bevor ich lesen konnte“, sagt Barbara Graber, die sich selbst als Poesiepädagogin bezeichnet. Ihr wurde als Kind viel vorgelesen und sie war immer schon begeistert davon, wie Dinge klingen. Das Wichtigste in der Schule war dann, endlich lesen zu können. Und spätestens in der Pubertät wurde das lyrische Organ geweckt. „Die Melodie in der Sprache hat mich besonders fasziniert, daher hab ich begonnen, selbst Gedichte zu schreiben“, so Graber. In der Schulbibliothek hat sie dann ein Buch von Rose Ausländer begeistert. Dabei merkte sie, wie man mit Wörtern Bilder malen kann. „Ich bin ja auch Malerin, hab mir mein Studium mit der Malerei verdient, daher hat mich die Sprachmalerei begeistert“, sagt die Lyrikerin.

Erstes Buch



Die Gedichte sind jedoch in irgendeiner Schublade verschwunden und blieben auch lange dort. „Als ich in meiner alten Schule war, um meine Klassenvorständin zu meiner ersten Vernissage einzuladen, wurde ich von einem Deutschlehrer angesprochen. Er war ganz verwundert, dass ich malte, er war überzeugt, ich würde schreiben“, erzählt sie. Mit diesem Gespräch im Hinterkopf veröffentlichte sie dann Jahre später ihr erstes Gedichtbuch „Leben eben“. „Der Titel beschreibt eigentlich ganz gut, von was die Texte handeln“, sagt Graber, „ich schreibe über Alltägliches, Kleinigkeiten, über nichts Aufregendes.“ Herausgegeben hat sie mittlerweile drei Bücher, alle im Book-on-Demand-Verfahren, sie werden also einzeln gedruckt, wenn sie bestellt werden. Ihr ist es wichtig, ihre Texte unter die Leute zu bringen, daher hat sie ihre Marge auch möglichst gering gehalten.

Auf Instagram veröffentlicht sie seit November 2020 täglich selbstgeschriebenes.

Foto: Privat

hochgeladen von David Hofer

Tägliches schreiben



Ihre Texte sind Kleinstformate, die nur selten gereimt sind. „Viele Menschen verbinden Lyrik immer mit gedichteten Texten, dabei ist ein großer Teil der lyrischen Texte nicht gereimt“, sagt die Lyrikerin. Sie schreibt jeden Tag. Seit November 2020 hat sie auch nahezu täglich auf Instagram ein Bild mit einem kurzen Text veröffentlicht. „Ich habe im Lockdown damals begonnen, um die Leute um mich herum etwas aufzuheitern, und um mir eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag zu nehmen“, sagt die Schreiberin. Erst nach ein paar Wochen ist ihr aufgefallen, dass sie eigentlich jeden Tag einen Text hochgeladen hatte. Seitdem hat sie sich das als Challenge genommen, täglich ein Bild mit Text zu veröffentlichen.

Ihr Appell an alle: „Lest mehr, schreibt mehr, beschäftigt euch mit Literatur.“ Es ist wichtig, für Jung und Alt zu lesen. „Ich könnte mir vorstellen, auf vieles zu verzichten, aber nicht auf Kunst und Kultur“, sagt sie. Denn schließlich ist die beste Inspiration bei anderen Künstlern zu finden.